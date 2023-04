Oroscopo Paolo Fox settimanale Scorpione: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 24 al 30 aprile

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 24 è un momento per sfruttare e dimostrare le tue capacità comunicative e per cercare di chiarire situazioni che erano in sospeso in passato. È importante risolverlo con calma.

Martedì 25, la cosa più importante è che tu ti limiti a mantenere un equilibrio con le tue emozioni e sentimenti, sia con le persone vicine a te che a casa. Molte volte l’eccesso di senso di sensibilità ti impedisce di agire nel modo preciso.

Mercoledì 26, è il momento di stringere nuove amicizie ed espandere la tua cerchia. A poco a poco sarai in grado di affrontare questioni importanti con amici che la pensano allo stesso modo; che ti aiuterà nei tuoi affari personali.

Giovedì 27, è il momento di mantenere la vostra cordialità in modo che gli incontri e le interazioni con gli altri siano piacevoli e piacevoli. Ciò garantirà il successo delle tue azioni.

Venerdì 28, dipendi dalla dolcezza del tuo carattere e dalla percezione speciale che hai. Dal momento che è un momento in cui sembra che tutte le questioni siano contro di esso. Quindi rallegrati su tutto.

Sabato 29, la cosa più interessante della giornata e ciò a cui devi prestare attenzione è la relazione e i figli. E d’altra parte anche all’economia familiare per avere tutto assicurato.

Domenica 30, dovrai bilanciare l’equilibrio tra emozione e percezione. Ecco perché è positivo che tu segua la tua voce interiore e che realizzi i tuoi piani con calma e senza fretta di alcun tipo.