Oroscopo Paolo Fox settimanale Scorpione: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 5 all'11 giugno - Controcopertina

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 5, pensi che gli altri la pensino come te, ma sai già che ogni persona è un mondo e che dentro la mente può giocarti brutti scherzi. Forse quello che pensi oggi non lo senti domani, quindi presta attenzione.

Martedì 6, devi prendere le cose con calma, soprattutto in termini di sentimenti e sincerità. Devi imparare a conoscere te stesso per perdonare la tua parte nascosta ed essere consapevole che puoi farlo anche con gli altri.

Mercoledì 7 la vostra sensibilità sarà molto marcata e affronterete anche due tendenze totalmente diverse da una parte quella condiscendente e dall’altra oggi quella chiusa. Quindi devi scegliere ciò che preferisci per rendere la tua vita più felice.

Giovedì 8, la sensibilità di oggi ti aiuterà ad avvicinarti alle persone con cui mantieni progetti e anche con i tuoi cari. Questo ti renderà più facile andare d’accordo con gli altri.

Venerdì 9, è fondamentale che tu usi la tua sincerità senza restrizioni; poiché altrimenti prima o poi si scoprirà che quello che hai detto non era reale. Quindi è meglio iniziare bene dall’inizio.

Sabato 10, finché non apri il tuo cuore tutte le parole che dici saranno vuote e vuote, perché la gente le percepirà in quel modo? Devi trovare il tuo posto nel mondo e come trasmettere ciò che senti agli altri.

Domenica 11, per risolvere certi problemi dovrete lasciarvi trasportare da ciò che percepite nei sogni e dalle vostre lucide esperienze. Sarà come un meraviglioso risveglio in cui vedrai tutto chiaramente e molto più tranquillamente.