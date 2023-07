Oroscopo Paolo Fox weekend 8 e 9 luglio 2023: previsioni per sabato e domenica - Controcopertina

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il fine settimana si presenta molto favorevole per gli Ariete. La Luna in sestile favorisce le relazioni e le nuove opportunità lavorative. Sarà un momento ideale per fare progressi nei progetti in corso e per goderti momenti di relax con i tuoi cari. Mettiti in gioco e sfrutta al massimo questa fase positiva.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, questo weekend potrebbe portare qualche imprevisto. È possibile che tu debba affrontare situazioni inaspettate, ma non preoccuparti. Con un po’ di flessibilità e adattabilità, riuscirai a superare qualsiasi ostacolo. Focalizzati sulle soluzioni anziché sulle difficoltà e sarai in grado di gestire tutto con successo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per i Gemelli, il fine settimana sarà un momento perfetto per socializzare e connettersi con gli altri. Sarai al centro dell’attenzione e potrai sfruttare questa energia per rafforzare le tue relazioni personali e professionali. Non aver paura di metterti in mostra e di condividere le tue idee brillanti. Potresti fare incontri importanti che avranno un impatto positivo sul tuo futuro.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

I nati sotto il segno del Cancro avranno un fine settimana all’insegna dell’introspezione e del riflessivo. Sarà un momento adatto per prenderti cura di te stesso e per concentrarti sul tuo benessere emotivo. Dedica del tempo alle tue passioni e rifletti sulle tue ambizioni a lungo termine. Ascolta il tuo intuito e segui il tuo cuore.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Per i Leone, il fine settimana si presenta ricco di energia positiva. Sarai pieno di vitalità e pronto ad affrontare nuove sfide. Questo è il momento perfetto per concentrarti sugli obiettivi che hai a cuore e per mettere in moto i tuoi piani. Non avere paura di assumere la leadership e di prendere decisioni importanti. Il successo è a portata di mano.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Per i nati sotto il segno della Vergine, il fine settimana sarà caratterizzato dalla stabilità e dalla tranquillità. Sarai in grado di organizzarti al meglio e di gestire le tue responsabilità in modo efficiente. Approfitta di questo periodo per stabilire una routine sana e per concentrarti sulle tue priorità. Non trascurare il tempo libero per rilassarti e rigenerarti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il fine settimana si presenta molto promettente per i nati sotto il segno della Bilancia. Potresti ricevere buone notizie in ambito lavorativo o potresti trovare nuove opportunità per migliorare la tua situazione finanziaria. Sfrutta al meglio questa fase positiva e non aver paura di metterti in gioco. La tua diplomazia e il tuo equilibrio saranno i tuoi punti di forza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Per gli Scorpione, il fine settimana sarà un momento ideale per esplorare il mondo delle emozioni. Potresti essere più sensibile del solito, quindi cerca di essere gentile con te stesso e con gli altri. Focalizzati sulle relazioni significative e dedicati a progetti creativi. Questo è anche un periodo adatto per fare chiarezza su eventuali questioni irrisolte e per lasciarle andare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

I nati sotto il segno del Sagittario dovranno affrontare alcune sfide durante il weekend. Potresti sentirti sotto pressione o avere la sensazione di dover fare scelte difficili. Tuttavia, ricorda che ogni ostacolo è un’opportunità per crescere e imparare. Mantieni la calma, prenditi il tempo necessario per valutare le tue opzioni e segui il tuo istinto.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Per i Capricorno, il fine settimana sarà un momento per concentrarsi sulle relazioni familiari e sulle questioni domestiche. Dedica del tempo alle persone a te care e ai tuoi affetti più stretti. Questo è anche un periodo adatto per apportare cambiamenti positivi nel tuo ambiente domestico e per creare un’atmosfera armoniosa. Metti da parte le preoccupazioni e goditi la dolcezza della vita familiare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il fine settimana sarà un periodo di introspezione per gli Acquario. Potresti sentire il bisogno di rifugiarti nella solitudine e di approfondire le tue conoscenze interiori. Prenditi del tempo per meditare, scrivere o dedicarti alle tue passioni creative. Questa fase di ricarica ti aiuterà a ottenere una maggiore chiarezza mentale e a trovare nuove prospettive.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci, il fine settimana sarà caratterizzato da un forte senso di connessione con gli altri. Sarai in grado di stabilire legami profondi e significativi con le persone che incontri. Sfrutta questa energia per esprimere il tuo amore e il tuo supporto verso gli altri. Potresti anche ricevere sostegno incondizionato da parte delle persone a te vicine. Apriti al flusso dell’amore universale e lasciati guidare.