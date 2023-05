Oroscopo settimanale Toro: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 1 al 7 maggio

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 1, il tuo modo di relazionarti con gli altri e la cordialità saranno molto rilevanti e importanti. D’altra parte, dovresti evitare il cattivo umore e la costante pressione dell’ambiente.

Martedì 2, approfitta di questo momento speciale che avrai, grazie alla tua simpatia e affetto verso gli altri; In questo modo, eviterai un traboccare di emozioni che ti impediscono di agire correttamente.

Mercoledì 3, l’astuzia e la velocità intellettuale in modo ingegnoso ti aiuteranno nei momenti in cui ne hai più bisogno. Evita il malcontento e non valutarti correttamente.

Giovedì 4 è un giorno per sintonizzarsi con le persone della tua cerchia o nuove, che possono aiutarti nei tuoi progetti. Per questo dovresti essere una persona gentile, cortese e piacevole.

Venerdì 5 è un giorno fortunato per avere conversazioni e rapporti interessanti con altre persone. L’importante è che tu sia d’accordo tra tutti i benefici per raggiungere l’equilibrio.

Sabato 6, il tuo atteggiamento interiore e la grande motivazione positiva ti aiuteranno in questo giorno a organizzare i tuoi piani in modo benefico. Evita di fare affidamento sull’impressionare il sesso opposto con la tua attrattiva personale.

Domenica 7 è un giorno in cui sai cosa vuoi e lo fai con grande motivazione. Presta attenzione, tuttavia, alle persone che richiedono ripetute dimostrazioni di affetto.