Orrore a Bordo di una nave da crociera: 15enne vittima di violenza sessuale

Una terribile violenza sessuale ha sconvolto una crociera in Italia, con una vittima di soli 15 anni. La notizia è stata riportata da Il Messaggero e il racconto scioccante del minore a suo fratello ha portato all’allarme e successivamente all’arresto dell’aggressore. Ripercorriamo i fatti. Il 24 giugno scorso, a bordo della nave, un uomo di 54 anni proveniente dall’Honduras ha tentato di abusare sessualmente di un minore ospite della struttura. L’uomo in questione era un addetto alle pulizie del piroscafo e ha notato il ragazzino che si trovava da solo senza i genitori, cercando di avvicinarsi a lui.

Un Abuso Orribile

Il 15enne si trovava sulla nave insieme al fratello, mentre i genitori erano a terra per una visita alla città. I due ragazzi avevano deciso di trascorrere del tempo in piscina mentre i genitori erano assenti. L’addetto alle pulizie di 54 anni, dopo aver incrociato il giovane nei corridoi della nave, lo ha attirato nella sua cabina e l’ha costretto a sdraiarsi sul divano per poi abusare di lui.

La Fuga del Ragazzino e la Denuncia

In quel momento, il ragazzo, impotente ma terrorizzato, ha implorato l’uomo di smettere, e il 54enne ha deciso di fuggire. Tuttavia, perdere le proprie tracce su una nave è un compito difficile. Poco dopo, il 15enne ha raccontato tutto a suo fratello, che ha immediatamente avvisato i genitori, che sono tornati immediatamente sulla nave da crociera.

Le Autorità Coinvolte e l’Arresto

La famiglia, di origine spagnola, ha prontamente denunciato l’accaduto alle autorità presenti sulla nave, e le forze dell’ordine italiane sono state allertate immediatamente. Ora il ragazzo, originario di Alicante, dovrà testimoniare davanti al giudice del Tribunale di Napoli.

Il presunto aggressore, un uomo di 54 anni originario dell’Honduras, è stato arrestato e viene indagato dal pubblico ministero di Napoli, Emanuele De Franco, per violenza sessuale aggravata. Questo addetto alle pulizie si trova ora di fronte a gravi accuse e dovrà rispondere delle sue infami azioni. La notizia è stata riportata da Valeria Di Corrado su Il Messaggero.