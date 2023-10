Orrore domestico: marito violento picchia e stupra moglie per avere un figlio maschio

Un incubo di abusi e violenze

In un oscuro e scioccante caso di violenza domestica, un uomo di 36 anni di origini indiane, residente a Sabaudia, è stato accusato di abusi sessuali e violenze fisiche contro sua moglie. La ragione dietro questo incubo? La sua implacabile sete di avere un figlio maschio. La donna, vittima di terribili violenze per mesi, ha finalmente trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino.

Una storia di sofferenza silenziosa

Questo tragico calvario ha avuto inizio nel 2016, poco dopo il matrimonio della coppia. La donna è stata costantemente tormentata e brutalizzata per non essere riuscita a concepire un figlio di sesso maschile. La frustrazione del marito per la mancanza di un erede maschio lo ha spinto a compiere atti inenarrabili, infliggendo sia violenze fisiche che psicologiche alla sua compagna. Quello che è ancora più sconvolgente è che tali orrori si sono verificati spesso davanti alle loro due figlie minorenni, che sono state costrette a essere testimoni di questa tragica situazione.

Una catena di brutalità

Le indagini hanno svelato l’uso brutale di una mazza da baseball nelle aggressioni perpetrate dal 36enne. Nonostante la gravidanza della moglie, l’uomo ha continuato a costringerla a rapporti sessuali violenti, minacciandola di ulteriori violenze se avesse rifiutato. Una catena di brutalità e abusi senza fine.

Una fuga verso la speranza

Per sfuggire a questa spirale di violenza, la coraggiosa vittima ha finalmente denunciato suo marito lo scorso giugno. È stata immediatamente trasferita in una struttura protetta per donne vittime di violenza, dove ha finalmente trovato un rifugio dalla paura costante. Nel frattempo, l’uomo è stato arrestato ed è attualmente detenuto in carcere, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

Questa storia dolorosa sottolinea l’importanza di denunciare situazioni di abuso domestico e di offrire sostegno alle vittime, affinché possano trovare la forza di sfuggire a un destino così terribile.