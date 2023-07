Orrore in spiaggia: tragico ritrovamento di un bambino senza testa

Una scoperta sconvolgente è avvenuta questa mattina, martedì 11 luglio, sulle spiagge della costa spagnola. Un addetto alle pulizie ha fatto una terribile scoperta mentre svolgeva il suo turno mattutino presso il resort Costa Dorada, sulla spiaggia di Roda de Bera, nella provincia di Tarragona. Ha rinvenuto il corpo senza vita di un bimbo di due anni, in circostanze orribili.

Una scoperta macabra: il corpo di un bambino senza testa

Il cadavere, che sembra appartenere a un bambino migrante di due o tre anni, è stato trovato privo di testa e di altre parti del corpo. L’addetto alle pulizie ha immediatamente avvisato i suoi superiori, che hanno chiamato le autorità. Sembra che il corpo del bambino sia stato ritrovato in uno stato avanzato di decomposizione, dopo essere rimasto in acqua per un periodo di tempo considerevole.

Il messaggio del sindaco e l’appello alla popolazione

Il sindaco di Roda de Bera, Pere Virgili, ha dichiarato che il bambino potrebbe essere stato un migrante che viaggiava su un’imbarcazione che poi è affondata nel Mediterraneo. Ha informato la comunità locale della tragica scoperta e ha comunicato che la zona è stata messa in sicurezza, in attesa delle decisioni del giudice per il successivo recupero del corpo.

Il sindaco ha chiesto ai residenti e ai visitatori di evitare di avvicinarsi alla zona interessata. Dopo le necessarie indagini, come mostrato dalle immagini trasmesse dai media locali che hanno già fatto il giro del mondo, gli agenti della Guardia Civil hanno provveduto a rimuovere il corpo del bambino.

Roda de Bera: una località colpita da una tragica scoperta

La spiaggia di Roda de Bera si trova a circa un’ora di macchina da Barcellona. Questa cittadina, conosciuta per il suo arco costruito durante l’epoca romana, ha avuto una storia caratterizzata principalmente dall’agricoltura fino alla seconda metà del XX secolo. Recentemente, si è trasformata in una rinomata località turistica, ma oggi è stata colpita da una terribile tragedia che ha sconvolto la comunità e scosso il mondo intero.