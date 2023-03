Osservate Nikita, cosa sta facendo? GF Vip 7, l’attenzione degli spettatori focalizzata sulle sue mani.

Nikita Pelizon, il tuo gesto è stato visto e apprezzato! Mentre i concorrenti del GF Vip 7 corrono verso la serata finale, quella che deciderà chi sarà incoronato vincitore ufficiale del reality di Alfonso Signorini, i vipponi della casa continuano a regalare al pubblico italiano momenti che non verranno mai dimenticati!

L’incredibile impresa di Nikita Pelizon ha conquistato l’intera nazione! La bellissima modella triestina ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico italiano, emergendo come una delle concorrenti più amate dell’attuale stagione del reality. La sua sensibilità, la sua dolcezza e la sua originalità l’hanno resa una delle protagoniste della casa, indipendentemente dall’esito della competizione.

Nella Casa del GF Vip 7 tutti parlano di Nikita: le sue incredibili azioni con Onestini l’hanno resa un argomento di conversazione. Sta facendo esattamente ciò che desidera!

Tutti gli occhi erano puntati su Nikita Pelizon mentre faceva la sua mossa audace: cosa stava combinando?!

Con l’avvicinarsi della bella stagione, Nikita Pelizon ha fatto una mossa audace che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha versato olio da cucina su tutto il corpo invece di usare la crema abbronzante. Sebbene alcuni abbiano pensato che fosse fuori luogo, altri hanno trovato l’alternativa fatta in casa piuttosto sensata. Il momento è stato ripreso dalla telecamera e ha fatto rapidamente il giro del web, entusiasmando i suoi fan.

“La mia migliore amica lo raccomanda, ma è davvero efficace? Valeria Varvara, un’esperta, avverte che il fai-da-te può essere un disastro, soprattutto con gli oli sbagliati come l’olio abbronzante, l’olio Johnson o persino l’olio da cucina! Speriamo che nessuno lo usi!”.

ADOC Puglia sconsiglia vivamente di usare l’olio da cucina per abbronzarsi: per quanto nutriente e idratante possa essere, non vi proteggerà dai raggi solari. Questo è particolarmente vero per una persona come Nikita, che ha una pelle così delicata e chiara: il trucco dell’olio d’oliva non è stato sicuramente la migliore idea!