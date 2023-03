È terminato rapidamente. UeD, solo alcune settimane dopo aver scelto Carola, viene sorpresa in questo modo: Federico tace

Federico Nicotera e Carola non riescono a darsi pace da quando sono usciti da Uomini e Donne qualche settimana fa, perché continuano a sorgere nuovi dubbi sul loro conto. In particolare, qualcosa sembra non avere senso. Si tratta di un duro colpo per il programma, dopo che Desdemona ha rivelato la sua intenzione di intraprendere un’azione legale contro Armando Incarnato e Gianni Sperti per la diffusione di file audio. Tutto è iniziato quando Armando ha smascherato Desdemona, che ha risposto annunciando di essere pronta a intraprendere un’azione legale.

Sono indignata per il fatto che le mie registrazioni siano state inviate a terzi con l’intento di infangare la mia immagine e la mia reputazione! Le conversazioni sono state estrapolate dal loro contesto e sono state interpretate con un significato completamente diverso da quello che è stato effettivamente detto. Il fatto che fossi in televisione non dà a nessuno il diritto di registrare le mie telefonate e di diffonderle senza il mio permesso, ignorando palesemente il mio diritto alla privacy.

Sono deciso a intraprendere un’azione legale contro Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per l’atto spregevole e illegale di registrare e diffondere illegalmente le mie telefonate private. Bolzano Desdemona è fermamente convinta che i suoi avvocati agiranno immediatamente e non si fermeranno finché non sarà fatta giustizia.

L’innegabile legame tra Carola e Federico Nicotera ha destato molto scalpore, visto che i due sono stati visti pochissimo insieme da quando si sono detti il fatidico “sì” nel talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Le recenti foto di Carola in discoteca non hanno fatto altro che accendere ulteriormente le polemiche e le speculazioni sulla coppia.

“Questa decisione è davvero basata sull’amore? Non fatemi ridere, è semplicemente una questione di lavoro”. E ancora: “Ma non vogliono stare insieme e vedersi? Ognuno continua con la propria vita”. Commenti che via via si sono fatti più seri: “Dopo sette mesi di programma, dopo i vari ‘non ce la faccio più a stare qui dentro’, credo che se due persone si adorano e sono appassionate l’una dell’altra, troveranno il modo e il tempo per ricongiungersi e non stare separati, soprattutto all’inizio di una storia”. “È evidente che Carola e Federico hanno una relazione adolescenziale a distanza. Entro l’estate si saluteranno”.