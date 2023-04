Padre Georg Gänswein chi è : età, famiglia e biografia del segretario di Papa Ratzinger

L’arcivescovo Georg Gänswein, nato il 30 luglio 1956 a Riedern am Wald, Ühlingen-Birkendorf, Germania, è Prefetto della Casa Pontificia dal 7 dicembre 2012.

Georg Gänswein ha 66 anni ed è il maggiore di cinque fratelli: due fratelli e due sorelle minori. Suo padre, Albert Gänswein, è un fabbro con una storia familiare di questo mestiere che abbraccia sette generazioni. Sua madre, Gertrud Gänswein, è casalinga.

Biografia

Padre Gänswein ha studiato filosofia e teologia all’Università di Friburgo ed è stato ordinato sacerdote nel 1984. Negli anni ’90 ha ricoperto diversi ruoli di rilievo nella Chiesa cattolica, tra cui quello di presidente dell’Istituto teologico di Frisinga e di membro del Pontificio Consiglio della Cultura. Dal 2003 al 2005 è stato segretario personale di Papa Benedetto XVI ed è stato uno dei consiglieri più fidati del Pontefice. Padre Gänswein è anche un acclamato teologo, con molte opere pubblicate su argomenti religiosi.

Dopo la sua nomina a segretario del Papa appena eletto, nell’aprile 2005, padre Gänswein ha subito attirato l’attenzione per il suo aspetto attraente, guadagnandosi il soprannome di “George Clooney del Vaticano”.

Sono stati fatti paragoni tra lui e Padre Ralph di Thorn Birds. Donatella Versace gli ha reso omaggio con una collezione maschile dedicata, mentre sono stati creati siti web e fan club su Facebook in suo onore.

Il calcio e lo sci erano sue passioni che non ha dimenticato nemmeno ora che è in Vaticano. Il martedì, giorno in cui il suo segretario è solito staccare, è noto che va a sciare al Terminillo con alcuni conoscenti di lunga data.