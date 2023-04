Chi sono le sorelle di Ilary Blasi, Silvia e Melory

Ilary Blasi ha un rapporto stretto con la sua famiglia d’origine, composta dai genitori Roberto e Daniela e dalle due sorelle Silvia (la maggiore) e Melory (la minore).

Nata nel 1980, Silvia si è sposata nel 2019 con Ivan, padre delle loro due figlie Stella e Nicole, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Nel suo libro Il mio nome è Francesco Totti, l’ex capitano della Roma racconta che è stato grazie a Silvia che ha potuto conoscere sua moglie: “La vedo e dico: ‘Voglio sposarla’…”. Il contatto è stato con Alessandro Nuccetelli e quando mi sono informato su Ilary, lui mi ha presentato sua sorella Silvia.

Apprezzo molto la sua assistenza, poiché inizialmente l’ho avvicinata con la richiesta di mettermi in contatto con Ilary. Invece di respingermi, ha accettato di aiutarmi e mi ha persino suggerito di presentare Ilary a un noto giocatore di calcio che aveva espresso ammirazione per lei. Melory, la più giovane delle Blasi, ha 31 anni ed è sposata con Tiziano Panicci dal 2017, mentre Ilary ha nove anni in più e non è impegnata nel mondo dello spettacolo.

Melory e Tiziano Panicci sono sposati da quattro anni e hanno dato il benvenuto a una bambina, Jolie, lo scorso anno. Recentemente Melory, che lavora a Roma come ortottista, è stata molto attiva nella difesa della sorella.

Le dichiarazioni di Alex Nuccetelli, come riportato dal giornalista Carmelo Abatte, non sono state accolte favorevolmente dalla giovane donna.

È stato riferito che l’ex marito di Antonella Mosetti, un professionista romano delle pubbliche relazioni, è un amico di lunga data di Totti. Tuttavia, è stato recentemente rivelato che Francesco avrebbe incontrato la sua nuova compagna in occasione di uno degli eventi da lui organizzati.

È consigliabile che certe conoscenze rimangano in silenzio.

Melory Blasi ha scritto un post in risposta alle dichiarazioni di Alex Nuccetelli sulla separazione tra sua sorella Ilary e Francesco Totti.

Il post di Melory è stato accolto da un’ondata di like e dalla stragrande maggioranza degli utenti che si sono detti d’accordo. Il rispetto e la protezione dei bambini sono stati i punti principali della conversazione, con un consenso apparentemente raggiunto a favore delle opinioni di Melory.