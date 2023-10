Paola Barale racconta chi è: Età, carriera, Gianni Sperti, Raz Degan, fidanzato e figli

Paola Barale è una figura di spicco nel panorama delle showgirl e vallette italiane. In questo articolo, esploreremo la sua vita, sia dal punto di vista personale che professionale.

Paola Barale è nata il 28 aprile 1967 a Fossano, in provincia di Cuneo. Inizialmente, il suo sogno era diventare un’insegnante di educazione fisica, e si è diplomata all’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino per perseguire questo obiettivo. Tuttavia, il destino aveva altri piani per lei.

La Carriera Televisiva di Paola Barale





La carriera televisiva di Paola Barale è iniziata grazie alla sua notevole somiglianza con la pop star internazionale Madonna. Questa somiglianza l’ha portata a diventare un volto familiare in programmi televisivi come “Domenica In,” dove è diventata un ospite fisso. Questo è stato il punto di partenza per la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver accumulato esperienza in televisione, nel 1989 Paola Barale è diventata la valletta ufficiale di Mike Bongiorno in diverse trasmissioni, tra cui “La ruota della fortuna,” “Tutti x uno,” “Festival italiano,” “La ruota mundial,” e “La ruota d’oro,” quest’ultimo uno spin-off de “La ruota della fortuna.” In seguito, ha ricoperto il ruolo di conduttrice in importanti format televisivi come “La sai l’ultima,” “Un disco per l’estate,” e “Stelle a quattro zampe.”

Durante gli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, è stata una presenza fissa in “Buona Domenica,” un programma condotto da Maurizio Costanzo, dove è rimasta protagonista dal 1996 al 2001. Questo ruolo le ha anche valso il Telegatto nel 1999. Nel corso degli anni, ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui “Mistero” nel 2008 e “La Talpa.”

Nel 2015, ha preso parte come concorrente a “Pechino Express,” insieme al coreografo e ballerino Luca Tomassini. La sua ultima esperienza televisiva l’ha vista protagonista nel 2022, quando è entrata a far parte del cast di “Ballando con le stelle,” programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, formando coppia con Roly Maden.

La Carriera di Attrice di Paola Barale

Oltre alla sua carriera televisiva, Paola Barale ha anche sperimentato il mondo della recitazione. Ha recitato in diverse produzioni, tra cui “Cascina Vianello,” “Colpo d’occhio,” “Così fan tutte,” “Vorrei vederti ballare,” e “Virus: Extreme Contamination.”

Gli Amori di Paola Barale: Gianni Sperti e Raz Degan

La vita sentimentale di Paola Barale è stata oggetto di grande attenzione. Tra il 1992 e il 1995, è stata legata a Marco Bellavia, noto conduttore di “Bim Bum Bam” ed ex concorrente del “GF Vip7.” Successivamente, durante la sua partecipazione a “Buona Domenica,” ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino e coreografo del programma, con il quale si è sposata nel 1998. Tuttavia, il matrimonio è durato solo fino al 2000 a causa di divergenze riguardo alla volontà di avere figli.

In seguito, Paola Barale ha intrapreso una relazione con l’attore e modello israeliano Raz Degan, che è durata molti anni, con alti e bassi, prima di giungere al termine nel 2015. Attualmente, la showgirl e conduttrice si considera single, anche se in passato sono circolate voci su una possibile relazione con il famoso osteopata dei vip Alessandro Carollo, che tuttavia non è mai stata confermata.