Paola Caruso ricoverata in ospedale: «Non ho retto la disgrazia capitata a mio figlio»

Paola Caruso ha annunciato di essere ricoverata in ospedale in seguito alla “disgrazia” che ha colpito suo figlio Michele. La showgirl aveva già comunicato a dicembre che il bambino si era ammalato, senza fornire ulteriori dettagli. Oggi, Caruso ha spiegato di non essere stata in grado di superare l’accaduto e di aver avuto un “trauma troppo grande”. Ha aggiunto di aver cercato di essere forte per suo figlio, ma di essere “umana” e di essersi “crollata” a causa del periodo difficile che sta attraversando, definito come “il più brutto della mia vita”.