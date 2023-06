Paolo Bonolis annuncia un prossimo addio alla televisione e rivela i suoi piani futuri - Controcopertina

Negli ultimi tempi, il mondo televisivo è stato pervaso da voci sempre più insistenti riguardo a un possibile addio imminente di Paolo Bonolis alla conduzione dei programmi. Ebbene, sembra che queste voci abbiano trovato conferma direttamente dal conduttore stesso, il quale ha dichiarato di essere “intenzionato a lavorare ancora per poco”. Questa rivelazione alimenta ulteriormente le speculazioni sulla fine del popolare show “Avanti un altro” al termine della stagione in corso.

Paolo Bonolis e la sua evoluzione televisiva

L’idea che Bonolis possa lasciare per sempre il mondo della televisione non è mai stata veramente contemplata. Negli ultimi mesi, infatti, il carismatico conduttore ha lasciato trasparire il desiderio di esplorare nuove forme di conduzione televisiva. È comprensibile per un pioniere come lui, che ha rivoluzionato la televisione italiana nel corso degli anni. È così che ha annunciato la conclusione dell’esperienza con “Avanti un altro” e la prossima chiusura dell’iconico programma “Ciao Darwin”. Inoltre, è stata ventilata la possibilità di un suo ritorno alla RAI, con la proposta di sostituire Fabio Fazio.

Il futuro di Paolo Bonolis

Ma cosa farà Paolo Bonolis una volta lasciata la televisione? Il conduttore ha risposto a questa domanda durante il Festival della TV di Dogliani, a Cuneo. Ha dichiarato: “Penso di lavorare ancora per poco tempo, dopodiché vorrei dedicarmi completamente alla mia vita. Non sento l’obbligo di rimanere necessariamente in televisione; si può stare bene anche altrove. Al momento, i miei figli rappresentano il senso più importante della mia vita. Mi dedico costantemente a loro, un modo per concedermi del tempo e allo stesso tempo dedicare del tempo a me stesso. È un nuovo significato che sto dando alla mia vita, abbandonando il lavoro a cui ho dedicato ben 44 anni, cercando di rendere questo ultimo capitolo della mia vita il più sereno possibile, sia per me che per gli altri”. Quindi, sembra che Bonolis sia pronto a dedicarsi completamente alla sua famiglia a tempo pieno.

Conclusione

