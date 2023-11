Parla il fratello di Saman: «Io minacciato dai parenti»

Ali Haider, fratello minore di Saman Abbas, l’adolescente di origine pakistana tragicamente scomparsa e successivamente ritrovata senza vita a Novellara (Reggio Emilia), è emerso come testimone chiave nel processo per la morte della sorella. La sua testimonianza, resa ieri davanti ai giudici della Corte d’assise di Reggio Emilia, offre dettagli cruciali sul caso. Il processo coinvolge il padre, la madre latitante, uno zio e due cugini di Saman.

Rivelazioni Scioccanti del Fratello: Dettagli Cruciali

Ali Haider, che compirà 18 anni, è stato sentito senza essere indagato nonostante un’ordinanza precedente che lo coinvolgeva. Ha fornito dettagli cruciali riguardo ai piani di uccidere sua sorella e le circostanze legate alla morte di Saman. Ecco alcuni dei punti salienti della sua testimonianza:

Mentre i piani venivano fatti, sentiva conversazioni relative a scavare una tomba.

Testimonianza contro familiari imputati: Noman, padre, madre, Danish e Ikram coinvolti in conversazioni premeditate del delitto.

La riunione per pianificare la morte di Saman durò circa mezz’ora, con la ragazza che si opponeva a un matrimonio combinato.

Ha affermato di aver sentito i familiari discutere di aggirare le telecamere, suggerendo un’azione premeditata.

Confronto e Altre Rivelazioni Durante l’Audizione

Nel corso dell’audizione, gli avvocati difensori degli imputati hanno cercato di mettere in discussione le dichiarazioni del fratello. Tuttavia, Haider ha ripercorso la sua testimonianza, sostenendo di aver taciuto in passato per timore del padre e dello zio.





L’audizione si è protratta fino al tardo pomeriggio, evidenziando un quadro intricato di eventi e rivelazioni. I tempi per l’esito del processo sono stretti, con il limite di custodia cautelare per gli imputati che si avvicina. Un verdetto oltre il 17 novembre potrebbe comportare il rilascio degli imputati, secondo le normative legali.

La testimonianza del fratello di Saman offre dettagli agghiaccianti, gettando nuova luce sul dramma che ha colpito la giovane ragazza. La sua testimonianza potrebbe svolgere un ruolo chiave nell’esito del processo contro i familiari accusati di aver pianificato e commesso l’omicidio di Saman Abbas.