Paul Grant, colpito da malore inatteso alla stazione londinese: scompare a 56 anni l’interprete di Harry Potter e Star Wars

L’individuo, a cui era stato diagnosticato un nanismo, era alto un metro e ottanta; tuttavia, domenica è stata dichiarata la morte cerebrale e la famiglia è stata obbligata a staccare il supporto vitale.

La scomparsa di Paul Grant, attore noto per aver interpretato il leader degli Ewok nella saga di George Lucas, è stata fonte di dolore per i fan di Harry Potter e Star Wars. Grant è stato ricoverato in un ospedale di Londra a causa di una malattia, dove è stata dichiarata la morte cerebrale, portando la sua famiglia a decidere di interrompere le cure mediche. Affetto da nanismo, Grant aveva già interpretato ruoli iconici in Harry Potter e la pietra filosofale e Willow.

Morto Paul Grant

Domenica 19 marzo, l’attore si è accasciato fuori dalla stazione ferroviaria di King’s Cross a Londra. È stato soccorso, ma le sue condizioni di salute sono presto peggiorate fino alla morte. La sua famiglia ha deciso di spegnere la macchina di supporto vitale.

Sophie Jayne Grant, 28 anni, figlia del defunto, ha espresso la sua devastazione in una dichiarazione al The Sun. Ha descritto suo padre come una “leggenda sotto molti aspetti” e ha espresso la sua ammirazione per la sua capacità di portare gioia sui volti di tutti. Ha inoltre sottolineato la sua disponibilità ad aiutare chiunque e il suo amore per l’Arsenal.

CARRIERA

Grant ha fatto il suo debutto cinematografico come Ewok in Star Wars Episodio VI del 1983 e successivamente è apparso in Labyrinth – Dove tutto è possibile del 1986, accanto a David Bowie. Ha ripreso il suo ruolo di folletto nel film Harry Potter del 2001, diventando un attore molto quotato a Hollywood.

Grant, attore britannico, ha avuto una carriera di successo come controfigura nei film “Legend” (1985) e “Willow” (1988). Dopo aver affinato le sue doti di attore, è stato richiesto per ruoli con personaggi non convenzionali. Ha avuto il privilegio di lavorare al fianco degli iconici Harrison Ford e Mark Hammill in Star Wars. La sua alta statura rispetto all’imponente Peter Mayhew, che interpretava Chewbacca, ha regalato al pubblico alcuni dei momenti più memorabili del terzo capitolo della saga di George Lucas.