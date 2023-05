Paul Pogba e Maria Zulay Salaues danno il benvenuto al terzo figlio: Un altro momento di gioia per la coppia VIP - Controcopertina

È con immensa gioia che condividiamo la notizia del nuovo arrivo nella famiglia Pogba. Paul Pogba, il celebre calciatore francese della Juventus, e sua moglie Maria Zulay Salaues hanno annunciato la nascita del loro terzo figlio attraverso un toccante messaggio su Instagram. Le immagini, scattate poco dopo il parto, mostrano il neo papà e la neo mamma insieme al piccolo nella sala parto. È un momento di grande felicità per la coppia VIP e siamo lieti di condividere questa dolce notizia con voi.

Un legame speciale

Paul Pogba, di origini guineiane, è un talento noto nel mondo del calcio. La sua splendida moglie, Maria Zulay Salaues, di origini boliviane, è stata al suo fianco durante tutto il percorso. Dopo il matrimonio nel 2019, la coppia ha dato il benvenuto a Labile Shakur, quattro anni, e a Keyaan Zaahid, tre anni a settembre. Ora, con l’arrivo del terzo figlio, la famiglia Pogba si è allargata ancora di più.

Una dichiarazione d’amore

Paul Pogba ha espresso la sua gioia con queste emozionanti parole: “È arrivato un nuovo membro della famiglia Pogba. Sono papà per la terza volta e sono così orgoglioso della mia regina Zulay. Sono felicissimo”. Questo annuncio ha toccato i cuori dei fan di tutto il mondo, che hanno inviato i loro auguri e congratulazioni alla coppia.

Una coppia affiatata

Maria Zulay Salaues ha iniziato a studiare economia aziendale all’Università della Bolivia, ma ha lasciato gli studi per concentrarsi sul lavoro. Prima come impiegata in un’agenzia immobiliare e successivamente come modella a Miami. È nel 2017 che ha incontrato Paul Pogba, e da allora sono diventati inseparabili.

I messaggi di auguri

Il post che annuncia la nascita del “nuovo membro della famiglia Pogba” ha ricevuto un’enorme quantità di commenti. Paulo Dybala, compagno di squadra di Pogba alla Juventus, ha scritto: “Auguri fratello”. Anche il club bianconero ha voluto fare gli auguri alla coppia, dando il benvenuto al nuovo arrivato su Twitter: “Terzo fiocco azzurro in casa Pogba. Tanti auguri a Zulay e Paul”.

È un momento di grande gioia per Paul Pogba e Maria Zulay Salaues, che hanno accolto il terzo figlio nella loro famiglia. Desideriamo inviare i nostri più sinceri auguri alla coppia VIP e auguriamo loro tanta felicità e benedizioni per il futuro. Il mondo dello sport e i loro numerosi fan sono felici di condividere questa meravigliosa notizia e si uniscono per augurare il meglio alla famiglia