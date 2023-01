Paura per Benedetta Rossi, la cuoca ha dimenticato di inserire un farmaco gastro protettore

Dobbiamo dimostrare il nostro sostegno a Benedetta Rossi, la cuoca che in questo momento non si sente bene. Ha coraggiosamente condiviso la sua storia con i suoi fan sui social media: uniamoci per dimostrarle quanto ci teniamo!

Benedetta Rossi ha costantemente rafforzato il legame con i suoi ammiratori, creando un rapporto che la fa sentire come una stretta confidente, con cui condividere tutto senza inibizioni.

Benedetta Rossi ha accolto con entusiasmo i consigli dei suoi fan, sia attraverso i commenti ai suoi post che attraverso i messaggi privati. Ha condiviso con orgoglio i risultati di questi suggerimenti sui social media e negli ultimi giorni si è rivelata perfetta per lei!

I fan sono stati incredibili nel sostenere Benedetta Rossi nel momento del bisogno! Durante un’intervista, la cuoca ha raccontato che leggere e rispondere ai messaggi del progetto Fatto in casa per te è per loro un lavoro d’amore, in cui riversano il loro cuore e a cui dedicano molto tempo.

Le condizioni di salute di Benedetta Rossi erano peggiorate, tanto che stava facendo una cura di cortisone, ma le sue condizioni non miglioravano. Sono stati i suoi affezionati seguaci ad avere l’intuizione di capire cosa non andava e a mettere in guardia la Rossi dal problema. Ecco cosa è successo a Rossi nelle ultime settimane.

“Grazie a voi…”

Benedetta Rossi è stata sopraffatta dalla gratitudine per i suoi follower, che le hanno fornito la soluzione perfetta al suo problema e l’hanno aiutata a trovare la chiave per sbloccarlo. Ha voluto esprimere il suo sincero apprezzamento per il loro sostegno!

Benedetta Rossi si è sottoposta a un trattamento a base di cortisone, ma purtroppo ha dimenticato di inserire un farmaco gastroprotettore. Nonostante ciò, ha recuperato tutte le forze e ha potuto esaudire il desiderio di zia Giulietta cucinandole delle frittelle, che per lei sono il rifugio perfetto.