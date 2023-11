Pensioni senza limiti di età nel 2024, due le possibilità

# Pensioni 2024: Accesso Senza Restrizioni di Età, Scopriamo le Opzioni e i Possibili Beneficiari

Il governo Meloni, con la nuova legge di Bilancio, ha deciso di mantenere l’opzione di pensionamento a 62 anni con 41 anni di contributi. La quota 103 sembra essere confermata, così come l’opzione a 63 anni che sostituirà l’APE sociale. Le nuove misure sembrano puntare su un’età minima da raggiungere, oltre ai contributi richiesti. Nel 2024, si prevedono misure che permetteranno il pensionamento a qualsiasi età, beneficiando molti lavoratori.

Le due Strade per le Pensioni senza Limiti di Età nel 2024

Le pensioni anticipate senza limiti di età nel 2024 saranno disponibili per i lavoratori che hanno versato un determinato numero di anni di contributi. Alcuni lavoratori potranno andare in pensione una volta raggiunti i 42 anni e 10 mesi di contributi. Le donne avranno la possibilità di anticipare l’uscita, senza limiti anagrafici, a 41 anni e 10 mesi di contributi versati. Inoltre, sia uomini che donne potranno beneficiare della quota 41 per i precoci, senza alcun limite di età.





Pensione Anticipata nel 2024: Cosa Devi Sapere

Per andare in pensione nel 2024 con le pensioni anticipate ordinarie, i requisiti rimangono gli stessi dell’anno corrente. Il limite è fissato a:

– 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne

– 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

Il vincolo dei 35 anni di contributi effettivi rimarrà attivo anche nel 2024. Questi non devono includere quelli da malattia indennizzata INPS o NASPI, MINI ASPI, ASPI, Requisiti Ridotti e DS ordinaria.

Quota 41: Limitazioni Come Sempre

Per la quota 41 dei precoci vale la regola dei 35 anni effettivi. Anche in questo caso, alcuni contributi sono validi per la misura ma non per il diritto se rientrano nei 35 anni necessari. A differenza della pensione anticipata ordinaria, la quota 41 è destinata a un gruppo specifico di contribuenti. Questo include:

– Disoccupati

– Invalidi

– Caregiver

– Addetti ai lavori gravosi

Lavori Gravosi della Quota 41 nel 2024

Per la quota 41 precoci nel 2024, sarà necessario aver maturato almeno un anno di contributi prima di aver compiuto 19 anni di età. I lavori gravosi rimangono le solite 15 categorie, tra cui:

1. Addetti ai servizi di pulizia senza qualifica

2. Facchini

3. Edili e lavoratori delle costruzioni

4. Maestre, maestri ed educatori di scuola dell’infanzia o asili nido

5. Macchinisti dei treni e personale di ferrovia viaggiante

6. Infermieri delle sale operatorie che lavorano in turni e ostetriche delle sale parto sempre in servizio in turni

7. Conciatori di pelli e pellicce

8. Lavoratori dell’agricoltura

9. Lavoratori del settore siderurgico

10. Addetti allo smaltimento ed alla raccolta dei rifiuti

11. Lavoratori del settore della pesca

12. Marittimi

13. Addetti all’assistenza di persone non autosufficienti

14. Gruisti e personale addetto alla conduzione di macchinari per le perforazioni

15. Camionisti e conducenti di mezzi pesanti in genere.

In conclusione, il 2024 porterà nuove opportunità per i lavoratori italiani, offrendo più opzioni per il pensionamento anticipato senza limiti di età.