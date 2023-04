“Per favore, no, mi spezza il cuore.” Oriana soffre intensamente nell’ultima giornata del GF Vip 7: la sua implorazione

È stato un percorso lungo e faticoso quello dei concorrenti del GF Vip 7 per arrivare alla finale. Oriana Marzoli è stata la prima a ottenere il privilegio di essere presente all’ultima puntata, ma ora comincia a scoraggiarsi. Dopo aver trascorso tanti mesi insieme nella casa, è difficile adattarsi al mondo esterno. Questo si è riflesso nel comportamento della venezuelana nelle ultime ore, che ha spiegato il suo disagio.

Ma il GF Vip 7 non è stato solo un momento di tristezza per Oriana Marzoli, ci sono state anche molte critiche dall’esterno del programma. Edoardo Tavassi è stato escluso dalla foto dei finalisti e la madre Emanuela Fuin si è scagliata ferocemente contro i produttori, insinuando che lo avessero fatto apposta. D’altra parte, alcuni hanno sostenuto che i produttori erano stati troppo indulgenti e avrebbero dovuto squalificare il pappone.

Sono distrutta da quello che è successo al GF Vip 7 – Oriana Marzoli

Le emozioni di Oriana Marzoli hanno subito un’impennata con l’arrivo dell’ultimo giorno del GF Vip 7. Ha dato voce al suo malcontento, esclamando: “Basta, togliete questa canzone che è da piangere!”. Era evidente il suo disappunto per la scelta musicale del regista, che l’aveva messa in crisi.

Oriana si è commossa ascoltando Una vita da mediano di Ligabue e l’imminente fine della trasmissione, dopo tanti mesi di clausura con gli altri concorrenti, non è stata una sensazione piacevole. Non sappiamo se i produttori sceglieranno canzoni più allegre in risposta alla richiesta dell’influencer o se la ignoreranno. Lei, ovviamente, è una delle favorite al successo insieme alla Tavassi e a Nikita.

