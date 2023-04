Oroscopo Branko oggi lunedì 3 aprile 2023: amore, salute e benessere per Sagittario a Pesci

Non essere manipolato da terzi. Amore : trovare un partner non è nelle tue priorità in questo momento. Lavoro : non dare così tanto per così poco. Soldi : provi a seguire una linea fissa, ma accetti che a volte si verifichino eventi imprevisti. Salute : una vacanza rilassante ti farà bene. Ne hai bisogno. Questa è una giornata impegnativa per te, il che significa che realizzerai molte cose, soprattutto se è difficile o impegnativo. Non trascurerai i dettagli. Alcune opzioni inaspettate per il futuro sono ora aperte per te. Capricorno, dovresti essere aperto a ciò che accade e non perdere l’occasione. Il tuo partner ha un ruolo importante da svolgere. Oggi tirerete fuori una delle vostre paure più radicate. È tempo di sbarazzarsi della maschera, una volta per tutte.