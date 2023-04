“Per quale motivo è assente?” Nikita Pelizon, il mistero: la sua scomparsa dopo il GF Vip

Concluso il GF Vip 7, ci si aspettava che Nikita Pelizon fosse al centro del dibattito per ricevere il giusto tributo. Tuttavia, sta accadendo qualcosa di sorprendente e il pubblico ha cercato di saperne di più. Secondo il sito TvBlog, c’è una spiegazione quasi ufficiale. La modella di Trieste sta affrontando una decisione eclatante che cambierà completamente i suoi piani.

Sì, la vincitrice del GF Vip 7 è costretta a far fronte alle conseguenze. Nikita Pelizon, dopo mesi trascorsi nella casa più osservata d’Italia, non si aspettava di dover affrontare questa situazione, ma dovrà adattarsi rapidamente per evitare ulteriori contraccolpi emotivi. TvBlog ha notato una serie di cose negli ultimi giorni. Si attendono possibili dichiarazioni dell’ex concorrente e dei vertici Mediaset, ma la situazione sembrerebbe già delineata.

GF Vip 7, la straordinaria decisione riguardo a Nikita Pelizon

Se sui social media l’ex GF Vip 7 è molto attiva con i suoi seguaci, non si può dire lo stesso in TV. Nikita Pelizon è praticamente scomparsa dai palinsesti di Mediaset dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini, come riportato da TvBlog: “Non è sorprendente che la vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, sia letteralmente scomparsa dai palinsesti di Mediaset. Sono lontani i tempi in cui il Biscione riempiva i suoi spazi con dibattiti sulle dinamiche sviluppate all’interno della casa più osservata d’Italia”.

Vi è anche l’elenco dei programmi che effettivamente hanno ignorato lei e il GF Vip 7: “Sia a Mattino Cinque che a Pomeriggio Cinque, il commento al GF Vip appena concluso è stato relegato a un breve intervento alla fine della diretta. Il segnale più eclatante dell’isolamento del Grande Fratello Vip proviene da Verissimo, il programma simbolo di Mediaset. Nel salotto di Silvia Toffanin da oltre un mese non si vede traccia dei concorrenti del GF Vip”.