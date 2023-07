“Perché non mi hanno confermata”: Roberta Capua polemica contro la Rai sulla sua esclusione

Roberta Capua ha ricevuto una brutta sorpresa quando è stata esclusa dai palinsesti Rai. Sebbene le voci circolassero da tempo, solo di recente, durante la presentazione ufficiale, è arrivata la conferma di questa decisione. La presentatrice ha affrontato questa delusione durante un’intervista a TvBlog.it, dove ha spiegato le ragioni per cui il programma “La volta buona” su Rai 1 è stato affidato a Caterina Balivo. Ma prima di tutto, Roberta Capua ha condiviso alcuni pensieri e rivelazioni personali.

Scelta familiare e sacrifici

Roberta Capua ha raccontato di aver scelto di fermarsi dopo due stagioni consecutive di “Estate in diretta”. Essendo madre di un ragazzo di quasi 16 anni, l’estate è il momento in cui la famiglia si riunisce. Ha sacrificato due estati per il lavoro, ma gestire tutto è stato abbastanza complicato. Alla terza estate, ha sentito che era troppo e ha preferito dare la priorità alla sua famiglia.

La Rai non l’ha riconfermata: le motivazioni

L’ex presentatrice ha spiegato che la decisione di fermarsi era stata sua, in quanto aveva voluto godersi il suo ruolo di madre a un’età più matura. Tuttavia, sembra che il progetto abbia preso una direzione diversa. Capua ha confermato che il suo nome era stato preso in considerazione per un nuovo programma e aveva persino incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone. Ma alla fine è stata fatta un’altra scelta. L’amarezza è palpabile, ma Capua esce da questa situazione con eleganza e rispetto.

Nessuna polemica, solo accettazione

Roberta Capua ha chiarito che non desidera polemizzare, perché non c’è motivo. Erano stati fatti molti nomi e alla fine la scelta è caduta su Caterina Balivo. Attualmente si parla di un possibile trasferimento di Capua a La 7 per condurre il programma “Lingo”, che è attualmente condotto proprio da Balivo. Tuttavia, Capua ha smentito questa voce e ha dichiarato di stare fuori dalle trasmissioni almeno fino a dicembre. Nonostante le delusioni, è fiduciosa che ci saranno nuove opportunità nel suo futuro.