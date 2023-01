Perché Paola Barale non ha avuto figli? Il motivo è chiaro

Paola Barale, ex volto di Buona Domenica, ha raccontato al Corriere della Sera perché ha scelto di non avere figli, una decisione che ha incuriosito molti.

Nonostante Paola Barale sia ormai lontana dal piccolo schermo da diverso tempo, è ancora molto amata dal pubblico che ha apprezzato la sua presenza nei vari programmi televisivi in cui ha recitato negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Anche la sua vita privata è stata fonte di curiosità per molti, e una delle domande più frequenti è perché Paola non ha mai avuto figli?

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paola ha parlato del suo rapporto con il denaro, della sua decisione di smettere di guardare la TV e della sua conduzione dell’iconico programma Buona Domenica insieme a Maurizio Costanzo e Mike Bongiorno. Nonostante la sua carriera fosse fiorente, ha scelto di allontanarsi dal piccolo schermo e ora segue la sua passione per il teatro.

La vita sentimentale di Paola è stata oggetto di grande attenzione da parte del pubblico, a causa delle sue relazioni con l’ex ballerino Gianni Sperti e con l’attore e modello Raz Degan. Nel 1998 si è sposata con Sperti e, dopo il divorzio, ha avuto una relazione a lungo termine con Degan. Pur avendo avuto legami profondamente significativi, Paola non ha mai avuto figli e ne ha condiviso le ragioni con il Corriere in modo appassionato.

Paola Barale ha spiegato con passione perché ha scelto di non avere figli.

L’ex star di Mediaset ha confessato che non avere figli è stata una decisione consapevole e che si sente benissimo nonostante gli anni che passano, forse anche per questo. “Non avere figli mi dà un senso di libertà”, ha dichiarato.

Dopo aver lasciato Buona Domenica, per la quale è stata premiata con il Telegatto come personaggio femminile dell’anno nel 1999, ha dichiarato che è stata una decisione presa per necessità: “Me ne sono andata perché avevo voglia di fare qualcos’altro. Quando me ne sono andata, era ancora il programma migliore”.

Paola ha sempre parlato apertamente della sua situazione finanziaria, dichiarando coraggiosamente: “Non sarò mai ricca!”. Nonostante il suo amore per le cose belle della vita e l’importanza del denaro in alcune situazioni, è sicura della sua capacità di gestire le proprie finanze. È entusiasta di lavorare in teatro, perché le dà l’opportunità di esprimersi in un modo unico che non può trovare in televisione. Ultimamente si sussurra che potrebbe partecipare alla prossima stagione di Ballando con le stelle, in ottobre, e lei è entusiasta di questa potenziale opportunità!