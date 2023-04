Perchè Pupo si chiama così: significato del nome di Enzo Ghinazzi

La musica di Pupo ha avuto un impatto incredibile sulla scena musicale italiana, sia in patria che all’estero. Le sue canzoni sono dei classici senza tempo che sono stati apprezzati da generazioni di persone. Spesso si è curiosi di sapere l’origine del suo singolare soprannome: ecco la risposta!

Pupo: biografia e carriera

Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, è nato a Ponticino nel 1955 e ha ereditato la passione per il canto dai genitori. I suoi genitori sono sempre stati coinvolti nell’industria musicale e suo nonno era un rinomato paroliere. Non sorprende quindi che Pupo sia diventato un incredibile cantautore con un background familiare così talentuoso.

A 19 anni Pupo si è impegnato per tutta la vita con Anna, che lo ha benedetto con il dono di Ilaria. Terminato il servizio militare, Pupo decise di inseguire il suo sogno musicale e iniziò a scrivere canzoni, la prima delle quali si intitolava Ti scriverò. A questa seguirono le popolari Come sei bella, Io solo senza te, Ciao e Sempre tu, oltre a molte altre.

Nel 1979, la carriera di Pupo ha avuto un’impennata con l’uscita della sua canzone iconica Gelato al cioccolato, che continua a essere un classico molto amato ancora oggi. Questo successo è stato seguito da una serie di canzoni di successo come Su di noi, Più di prima, Cosa farai, Suona e va, La Mia Libertà e Canzone Amica. In questo periodo ha collaborato anche con altri artisti famosi, scrivendo per loro molte canzoni memorabili. Negli ultimi anni, Pupo si è affermato anche come conduttore televisivo, presentando diversi programmi popolari come Affari tuoi, Volami nel cuore, Lo Zecchino d’Oro, Reazione a Catena e I Raccomandati.

Il nome d’arte di Enzo Ghinazzi, Pupo, è una scelta intrigante e non molti sono a conoscenza della storia che c’è dietro. È interessante notare che non è stato nemmeno Enzo a scegliere il suo soprannome, ma un personaggio famoso che aveva chiaramente un occhio di riguardo per i dettagli.

Freddy Naggiar diede il soprannome a Enzo per scherzo, ma il cantante non se ne curò mai. Nonostante la gente gli dicesse che il soprannome serviva a sottolineare il suo aspetto giovanile, Enzo era ancora titubante. Alla fine, il suo successo lo ha portato a mantenere il soprannome e pensiamo che sia stata la decisione giusta.