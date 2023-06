"Perché Raimondo Todaro è escluso da Ballando con le stelle" - La decisione di Milly Carlucci - Controcopertina

Milly Carlucci spiega il motivo dell’esclusione di Raimondo Todaro da Ballando con le stelle

Nell’ambito di Ballando con le stelle, arriva la decisione ufficiale di Milly Carlucci riguardo a Raimondo Todaro, dopo le voci che il ballerino sarebbe stato allontanato da Amici a causa di una presunta lite con Maria De Filippi. Milly ha svelato la verità sul futuro prossimo del programma. Tuttavia, ha inizialmente affrontato un argomento che ha suscitato molte discussioni in passato: la sospensione del televoto. Ecco come lo spiega: “Da sempre pubblichiamo i risultati del televoto sui nostri account alla fine del programma. I voti vengono verificati da un notaio e da un’azienda specializzata che controlla il flusso delle votazioni”.

“Quando vengono individuati flussi anomali, l’azienda, dopo aver verificato la provenienza, esclude tali voti dal conteggio. Siamo estremamente scrupolosi anche in termini di politica aziendale, ma è importante sottolineare che da noi non si vince nulla se non una coppa. Inoltre, in questo modo, il pubblico non deve spendere soldi. Abbiamo eliminato alcuni televoti proprio per venire incontro alle persone che si trovano già in difficoltà economiche”.

Milly Carlucci esclude Raimondo Todaro da Ballando con le stelle

Successivamente, Milly ha parlato della giuria, spiegando che al momento tutto è ancora top secret. Poi ha affrontato la questione relativa a Raimondo Todaro, su cui, nei giorni scorsi, è emersa la presunta verità riguardo alle ragioni della lite con Maria De Filippi. È stato il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, a lanciare la bomba, spiegando che Maria avrebbe giudicato Todaro come “presuntuoso e troppo incline a insinuazioni e teorie del complotto”.

Durante la puntata di Amici andata in onda sabato 9 aprile, Todaro avrebbe avuto un acceso confronto con Rudy Zerbi. Questa discussione avrebbe innervosito anche la stessa conduttrice. Al momento, Raimondo Todaro non ha rilasciato alcuna dichiarazione e si è trovato con la porta chiusa da Milly Carlucci.