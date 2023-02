Pieraccioni a Blanco: «C’ho da potare una siepe, puoi venire?»

Leonardo Pieraccioni si è rivolto ai social media per esprimere il suo appassionato appello a Blanco dopo che questi ha distrutto il palco dell’Ariston. Scherzando ha esclamato: “Blanco, ho una siepe da potare! Puoi venire ad aiutarmi? Il giardiniere Blanco si è fatto male, quindi vieni a potarmi qui anche con le tue mani!”.

Blanco spacca la casa all’Ariston!

Blanco è tornato appassionatamente sul palco di Sanremo poco dopo la mezzanotte per presentare il suo nuovo singolo, L’isola delle rose. Tuttavia, dopo i primi secondi, il cantante non è riuscito a continuare l’esibizione a causa di difficoltà tecniche e ha ripetutamente gridato al microfono: “La voce, non si sente niente”, cercando disperatamente di comunicare con il regista.

Infuriato, ha iniziato a distruggere tutto ciò che gli capitava a tiro, scagliando fiori sul palco con veemenza. Quando la canzone si è conclusa, la folla ha iniziato a deriderlo e a gridare “Boo!”.

“Ho continuato, anche se non riuscivo a sentire nulla. Mi stavo divertendo un mondo!”, ha dichiarato il cantante tra il torrente di fischi. Amadeus ha fatto un valoroso tentativo di salvare la situazione, ma è stato inutile porre fine alla raffica di insulti.