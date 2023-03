Pierfrancesco Favino, chi è la compagna? Età, lavoro e figli

Il famoso attore italiano Pierfrancesco Favino ha rivelato un segreto sulla sua amata compagna. La conoscete? Scopriamolo insieme in questo appassionante articolo.

Oggi pomeriggio su Cine34 verrà trasmesso il film “Baciami ancora”, diretto da Gabriele Muccino e con un cast fantastico, tra cui Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Giorgio Pasotti, Marco Cocci e Sabrina Impacciatore. Dieci anni dopo il film “L’ultimo bacio”, il regista torna ad esplorare le vite dei protagonisti e i loro cambiamenti. Ma scopriamo il segreto che si nasconde dietro la relazione sentimentale di Favino.

Pierfrancesco Favino è un attore molto amato dal pubblico, con tre vittorie ai David di Donatello, cinque ai Nastri d’argento e una Coppa Volpi. Ma chi ha conquistato il cuore del celebre attore? Pierfrancesco è legato sentimentalmente dal 2003 con l’attrice Anna Ferzetti, figlia del noto attore teatrale e cinematografico Gabriele Ferzetti.

Pierfrancesco e Anna si sono conosciuti durante una festa tra amici, e la loro storia d’amore è iniziata come nelle fiabe, con un ballo. Ma in questa fiaba le situazioni si sono capovolte, infatti lei l’ha invitato a ballare e lui le ha pestato un piede. Diciamo che l’inizio non è stato dei più felici, ma nonostante quel piccolo intoppo oggi sono felicissimi insieme e hanno dato alla luce due splendide bambine, Greta e Lea. Ma qual è il segreto del loro amore?

Secondo la moglie Anna Ferzetti, il segreto risiede nella lontananza. Infatti, la coppia si vede poco ed ogni volta è una gioia ritrovarsi. La moglie è anche lei una nota attrice, con film come “Il Natale della mamma imperfetta”, “Slam – Tutto per una ragazza” e “Terapia di coppia per amanti”. Ma nonostante i loro impegni lavorativi, Pierfrancesco e Anna hanno trovato il modo di far funzionare la loro relazione, e questo è ciò che li rende ancora più affascinanti. La loro storia d’amore è un esempio di come l’amore possa superare ogni ostacolo, anche la lontananza.