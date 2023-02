Pierpaolo Pretelli chi è la moglie, Ariadna Romero? Età, malattia, fratello, figlio

La moglie di Pierpaolo Pretelli è Ariadna Romero. La coppia ha avuto un figlio insieme, Leonardo, ma la loro relazione si è rapidamente dissolta. Sono rimasti in buoni rapporti per il bene del loro bambino.

Pierpaolo Pretelli moglie

Pierpaolo Pretelli, che ha trovato l’amore con Giulia Salemi nel reality show Grande Fratello Vip, dice che non si sarebbe mai aspettato di innamorarsi in un reality. “Non pensavo di innamorarmi e di costruire qualcosa di speciale in un reality”, ha dichiarato Pierpaolo al settimanale diretto da Alfonso Signorini, riferendosi al loro percorso al Grande Fratello Vip. “Dopo esserci dichiarati, ho capito che il nostro legame sarebbe stato importante anche fuori dalla Casa. Certe cose le senti, l’istinto e le emozioni mi dicevano di continuare”. Gli fa eco Giulia: “Dopo un anno, nonostante i gufi, siamo felicemente innamorati come il primo giorno”.

Pretelli ha parlato di figli e di matrimonio, dicendo che non vede l’ora di sposarsi e che pensa che il suo legame con la Salemi non potrà che rafforzarsi con il tempo. Ha aggiunto di aver sognato che nel 2023 accadrà qualcosa di importante, anche se non ha voluto dire di cosa si tratta per paura di portare sfortuna.

Giulia sarà una grande mamma che riuscirà a trovare la sua pace perché ora è molto impegnata con il lavoro, a volte è agitata e ansiosa. Sarà la sua svolta come donna, non vedo l’ora. Non parliamo di appuntamenti, prima ci sistemiamo nel lavoro e poi la strada sarà spianata.

Fratello malato

Pierpaolo ha un fratello minore di nome Giulio, al quale è molto legato.

Nel 2013, Pierpaolo è stato selezionato per diventare il primo “velino” del tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Ha fatto coppia con Elia Fongaro, tra i concorrenti del GF Vip 2018.

Quando Pierpaolo lasciò Maratea per intraprendere la carriera di velino a Striscia, il fratello Giulio fece molta fatica a sopportare la distanza tra loro. Questa lotta lo ha portato a sviluppare l’anoressia. Lui stesso ha confessato di aver perso più di 20 kg in un solo mese e che solo con l’aiuto del fratello Pierpaolo è riuscito a riprendersi.