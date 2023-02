Pietro chi è il figlio di Gianni Morandi: lo avete mai visto?

Gianni Morandi è una delle figure di spicco del Festival di Sanremo 2023, accanto al celebre e amato Amadeus. Amadeus è stato scelto come co-conduttore, dimostrando la sua attitudine al ruolo.

Non molti sono a conoscenza del notevole successo ottenuto negli ultimi anni da uno dei figli del cantante, Pietro. Sembra che abbia scelto di emulare i genitori dedicandosi alla musica.

A differenza del padre, il giovane ha optato per un percorso professionale diverso e ha trovato il successo nella musica rap. Desideriamo offrire l’opportunità di conoscere il giovane cantante a un livello più approfondito, esplorando la sua carriera e la sua vita privata, in gran parte sconosciuta.

Pietro Morandi è figlio di Gianni Morandi e ha raggiunto il successo sia nella vita professionale che in quella privata.

È noto che Gianni Morandi ha tre figli: i primi due sono nati dal matrimonio duraturo con Laura Efrikian, mentre il più giovane, Pietro, è l’unico figlio del suo attuale matrimonio con Anna Dan.

Pietro, conosciuto anche con il suo pseudonimo, è nato il 9 agosto 1997 a Bologna e attualmente ha 25 anni. Seguendo le orme del padre, ha scelto di intraprendere la carriera musicale; il figlio minore, Gianni, sta diventando sempre più noto nell’industria dell’Hip Hop.

Tredici Pietro è il nome d’arte del rapper che ha pubblicato i suoi primi brani nel 2018. Da allora ha collaborato con artisti di rilievo come Mecna e Madame. Sui social media, in particolare su Instagram, pubblica soprattutto contenuti relativi alla sua carriera, ma non ci sono post in cui compare il padre.

Non ci sono informazioni pubblicamente disponibili sulla vita privata di Peter, poiché è noto che mantiene un alto livello di privacy e non condivide tali dettagli con i suoi fan o con il pubblico.