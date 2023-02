Pietro e Annamaria chi sono i genitori di Stefania Orlando? Padre e madre

Stefania Orlando ha aperto i cassetti dei suoi ricordi e, insieme ad Andrea Zenga, ha raccontato i dettagli del suo rapporto con i genitori. Molto legata al papà Pietro e alla mamma Annamaria, ha raccontato come si è evoluto il rapporto con i genitori. Stefania ha parlato più volte della sua vita privata da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ricordando anche la sua adolescenza. In quel periodo si sentiva un brutto anatroccolo a causa della sua altezza e della sua magrezza. Tutto è cambiato quando il padre ha deciso di iscriverla a una scuola per modelle per aiutarla ad avere un portamento elegante. Stefania ha aggiunto ulteriori dettagli durante una chiacchierata con Andrea Zenga. “Rispondevo molto male a mia madre, soprattutto da ragazza. Ero una figlia un po’ difficile perché capivo di non essere il tipo di figlia che lei avrebbe voluto. Alla fine ho capito che non lo era, ma avrebbe voluto che fossi un po’ più simile a lei”, ha detto a Zenga.

Il rapporto tra Stefania Orlando e i suoi genitori è decisamente migliorato nel tempo. “Ero molto eccentrica e questo mio modo di essere non piaceva a mia madre e ci scontravamo su cose che erano superficiali, ma per me erano importanti perché era il modo di esprimermi”, ha ricordato ancora la conduttrice raccontando una parte della sua vita privata ad Andrea Zenga che la ascolta con interesse. “Mia madre non mi ha mai rinfacciato nulla. Non mi ha mai fatto sentire in colpa anche se rispondevo male”, ha aggiunto un altro Orlando che, con il tempo, è riuscito a far migliorare il rapporto. “Mio fratello è rimasto a casa dei miei genitori fino a 35 anni, mentre io mi sono staccata dai miei genitori molto presto per il mio desiderio di indipendenza e vedevo che c’era un legame più forte tra i miei genitori e mio fratello e mi arrabbiavo”, conclude Stefania.