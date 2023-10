Pietro Genuardi ha una moglie e un figlio

Il Percorso Amoroso di Pietro Genuardi

Pietro Genuardi, noto per il suo ruolo in “Centovetrine,” ha avuto un passato sentimentale significativo. In passato, è stato legato a Gabriella Saitta, un’insegnante di recitazione da cui ha avuto un figlio, Jacopo, nato nel 1991. Sebbene il loro matrimonio sia giunto presto al termine, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Successivamente, ha avuto una relazione con l’attrice Valentina Botto tra il 2003 e il 2007.

L’Incontro Destinato

Tuttavia, il destino ha riservato a Pietro Genuardi un incontro che ha cambiato la sua vita. Nel 2012, durante un volo diretto in Kenya, ha conosciuto Linda Ascierto, una delle assistenti di volo. Otto anni dopo, la coppia ha deciso di unirsi in matrimonio con una cerimonia intima tenutasi in Puglia.

Una Famiglia Allargata

Linda Ascierto, la seconda moglie di Pietro Genuardi, ha instaurato un rapporto affettuoso anche con il figlio di Genuardi, Jacopo. Non solo, ma hanno anche avuto l’opportunità di lavorare insieme nella compagnia aerea dove Linda è attualmente impiegata.

Una Vita a Distanza

Il matrimonio tra l’attore e l’hostess ha portato con sé sfide legate alla distanza fisica. Linda Ascierto è basata a Milano, mentre Pietro Genuardi è a Roma, dove si svolge il set de “Il Paradiso Delle Signore,” una soap in onda su Raiuno. Nonostante questa separazione geografica, il loro amore continua a prosperare.

La Scelta di Non Avere Figli

Pietro Genuardi ha condiviso apertamente che la paternità è un capitolo chiuso nella sua vita, e lo stesso vale per sua moglie Linda. Nonostante il desiderio potenziale di avere un bambino da parte di Linda, ha compreso la scelta di suo marito. Genuardi ha spiegato che, alla sua età di 60 anni, non si sente pronto per affrontare la paternità, e che non ha mai ambizionato diventare il nonno di suo figlio, considerando questa possibilità come una follia.

Il matrimonio tra Pietro Genuardi e Linda Ascierto è un esempio di comprensione reciproca e amore che supera le sfide della vita quotidiana. La loro storia è una dimostrazione di come, anche in situazioni complesse, l’amore autentico possa prosperare.