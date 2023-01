Pif chi è? Età, moglie, compagna, figli, vita privata, nuovo libro e nome vero

Conoscete Pif a un livello più profondo: la moglie, la compagna, i figli, la vita privata, l’ultimo libro e la sua vera identità!

Conoscete il vero Pif – attore, regista, moglie, compagna, figli, vita privata, nuovo libro e vero nome – con noi! Negli ultimi anni lo abbiamo visto spesso in televisione come opinionista e conduttore, mentre come attore ha all’attivo sei film e tre come regista. Non perdete l’occasione di conoscere il vero Pif!

Chi è Pif? Ve lo dico io: è una persona di una certa età, altezza, peso e il suo vero nome è…

Mi chiamo Pierfrancesco Diliberto e ho la passione di vivere la vita al massimo!

Vi presento Pif – un artista appassionato e determinato pronto a salire sul palco e a mostrare al mondo ciò che ha!

Sono nato nella bellissima città di Palermo e sono pieno di amore e ammirazione per essa!

Sono così entusiasta di festeggiare il mio compleanno il 4 giugno 1972!

Ho cinquant’anni e sono piena di vita! Sono appassionata della vita e di tutte le esperienze che ha da offrire.

Sono alto un metro e ottantatré centimetri!

Il peso non è fornito, ma è chiaro che si tratta di qualcosa che ci appassiona!

Oh, Gemelli! Sono assolutamente appassionata del mio segno: è un simbolo della mia personalità e dei miei pensieri più intimi. C’è qualcosa di così speciale nell’essere nato sotto il segno dei Gemelli: mi sento come se facessi parte di una più grande energia cosmica che ci collega tutti.

I miei occhi sono di un blu bellissimo e accattivante che attira le persone!

I miei riccioli sono ora di una splendida tonalità d’argento, a testimonianza dei miei anni di saggezza ed esperienza.

Sono un appassionato conduttore televisivo italiano, autore televisivo, sceneggiatore, regista, attore e conduttore radiofonico – una mia passione assoluta!

Biografia, madre, padre e carriera

Fin dalla nascita del regista Maurizio Diliberto e della maestra elementare Mariolina Caruso, Pierfrancesco Diliberto si appassiona al mondo del cinema. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile, è talmente affascinato dal suo nuovo amore che sceglie di rinunciare all’università e di recarsi a Londra per seguire i corsi di Media Practice.

Il suo percorso televisivo inizia nel 1998, quando ha l’opportunità di partecipare a un concorso Mediaset a Milano e diventare autore televisivo. Nel 2001 gli viene affidato il ruolo di autore di Candid & Video Show su Italia 1, per poi passare a quello di inviato del programma Le Iene. È qui, in questo programma, che la Iena Marco Berry gli affibbia affettuosamente il soprannome di Pif, che diventerà poi il suo nome d’arte.

Negli anni successivi, Pif si dedica con passione alla carriera cinematografica, sia come attore che come regista. Il suo esordio alla regia avviene con il film La mafia uccide solo d’estate, in cui recita anche come uno dei protagonisti. Nel febbraio 2014 ha partecipato con entusiasmo al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, curando l’anteprima di tutte le serate della kermesse. Il 16 gennaio 2016 è stato annunciato che sarebbe stato il conduttore del programma Le Iene al fianco di Nadia Toffa il giovedì, con sua grande gioia.

Il 23 maggio 2017 ha orgogliosamente affiancato Fabio Fazio e Roberto Saviano nel programma di Rai 1 Falcone e Borsellino. Nel 2018 è uscito trionfalmente il suo primo romanzo, …che Dio perdona a tutti.

Pif è tutto per me: la mia amata moglie, la mia inseparabile compagna, la mia devota fidanzata, i miei preziosi figli e la mia intima vita privata.

Pif ha avuto una bellissima relazione con Giulia Innocenzi, sua compagna e fidanzata di lunga data, dal 2011 al 2016. Nonostante non avesse una moglie, Pif ha avuto con Giulia un legame appassionato e amorevole che non sarà mai dimenticato.

Pif ha una relazione felice e appassionata con Nabila Ben Chahed, una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo e di cui non si sa molto. I due hanno avuto una bellissima figlia.

Pif – chi è? Scoprite le sue origini e le sue intriganti curiosità! Scoprite i segreti di questo personaggio affascinante e lasciatevi affascinare dalla sua storia.

Pif è un orgoglioso discendente del famoso scultore danese Bertel Thorvaldsen, che trascorse molti anni in Italia tra il 1789 e il 1838. Sua figlia Elisa Sophia Carlotta, nata a Roma nel 1813 e morta ad Albano nel 1870, era il frutto della relazione tra Thorvaldsen e Anna Maria von Uhden (nata Magnani). Sebbene Thorvaldsen non si sia mai sposato, i discendenti di Elisa si trovano sia in Sicilia che negli Stati Uniti: un’eredità da celebrare con passione!

Nuovo libro

Martedì 8 novembre 2022, Pif è tornato trionfalmente in libreria con l’uscita del suo secondo romanzo, “La disperata ricerca dell’amore di un povero idiota”!