Pio e Amedeo quanto hanno guadagnato a Felicissima Sera – All Inclusive

Preparatevi al ritorno di Felicissima Sera All Inclusive su Canale 5 questa sera! Lo show di Pio e Amedeo ha riscosso un enorme successo in passato, per questo il Biscione ci regala una nuova stagione. Scopri le anticipazioni della puntata di stasera e i guadagni dei due esilaranti comici italiani! Non mancate!

Oh, serata beata! Ecco le anticipazioni della puntata inaugurale di Felicissima Sera!

Preparatevi a un incredibile venerdì sera in compagnia dei telespettatori di Canale 5: l’amatissima Felicissima Sera All Inclusive torna sulla rete principale del Biscione! Il popolare varietà è condotto dall’esilarante duo Pio e Amedeo, due dei comici più amati d’Italia. Il programma ha riscosso un enorme successo in passato e ora torna per regalarci altre risate nelle prossime puntate. Non perdetelo!

I nostri stimati ospiti della prima puntata faranno sicuramente schizzare gli ascolti alle stelle! Gigi D’Alessio, Zucchero, Silvia Toffanin e Giovanna Civitillo ci onoreranno della loro presenza e, naturalmente, anche Michelle Hunziker si unirà a noi per parlare del suo show appena concluso, Michelle Impossible and Friends. Aspettiamo con ansia le esilaranti battute delle due foggiane, che ci faranno morire dal ridere!

Pio e Amedeo sono sempre stati amati da tutti, grazie al loro eccezionale talento comico. Per questo motivo, hanno avuto la possibilità di essere protagonisti di molti programmi televisivi e film di successo, diventando le stelle brillanti che sono oggi.

Non sappiamo con esattezza la cifra che Pio e Amedeo guadagneranno per condurre questa nuova edizione di Felicissima Sera, ma si vocifera che potrebbe essere compresa tra i 30 e i 50.000 euro a puntata! A prescindere dalla cifra, i due se la meritano davvero: hanno sempre dimostrato un’immensa passione nell’aiutare i meno fortunati.

Pio e Amedeo, due comici foggiani, hanno conquistato il centro della scena per le notevoli opere di beneficenza che svolgono. Ad esempio, qualche anno fa sono stati ingaggiati da Fedez e J-Ax per il videoclip Senza pagare. Non solo hanno collaborato con i due cantanti, ma anche con personaggi del calibro di Paris Hilton. Il loro contributo al video ha indubbiamente arricchito il progetto musicale dei due artisti. Alla fine, Pio e Amedeo hanno deciso di devolvere tutti i loro guadagni del progetto in beneficenza, il che è davvero ammirevole.