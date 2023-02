Pitbull senza guinzaglio azzanna tre passanti: carabinieri lo uccidono

Un cane di razza pitbull è fuggito da un’abitazione privata a Tivoli e ha seminato il panico mordendo un gatto e tre persone. I carabinieri hanno cercato di fermarlo con un taser ma hanno dovuto sparargli quando ha cercato di morderli.

Sabato 25 febbraio abbiamo ricevuto decine di telefonate di cittadini spaventati. Si trovavano in via Primo Levi a Paterno, una frazione della provincia nord-orientale della capitale. Un pitbull aveva ucciso un gatto e stava attaccando un cane condotto al guinzaglio da padre e figlio.

Il molosso ha subito cercato di mordere il cagnolino quando è stato preso in braccio dal proprietario. Il cane ha poi attaccato il padre e il figlio mordendoli e ferendoli agli avambracci e alle gambe. Poi, il cane ha attaccato un terzo uomo, un 44enne del posto. L’uomo è stato morso all’avambraccio quando ha cercato di aiutare le due persone precedentemente aggredite.

Alle pendici di Tivoli sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Tivoli. Dopo vari tentativi di fermarlo, i carabinieri hanno usato la pistola taser. Il molosso, colpito, è riuscito a liberarsi dal dardo a impulsi elettrici e si è avventato contro i carabinieri, che a questo punto hanno sparato un colpo con la pistola d’ordinanza. Il cane è stato portato in una clinica veterinaria dove è poi morto.

Le tre persone morse dal cane sono state trasportate in ospedale in ambulanza. Il proprietario del cane è stato denunciato per lesioni colpose.