Platinette chi è Mauro Coruzzi? Età, carriera, Ictus celbrale vita privata, libri, figli, compagno o moglie

Scoprite la storia dell’amato personaggio televisivo italiano Platinette! Mauro Coruzzi ha creato il personaggio che ha riscosso un enorme successo nel corso degli anni. Scoprite di più sulla prima drag queen a diventare famosa in televisione e a conquistare l’ammirazione di tutti. Non perdete l’occasione di conoscere meglio Platinette!

Chi è Platinette

Il noto intrattenitore, conduttore, autore, artista e scrittore Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come Platinette, ha raggiunto negli anni un grande successo e una grande notorietà grazie al suo fascino e a molte altre ammirevoli qualità. Nato il 4 novembre 1955 a Langhirano, Parma, sotto il segno dello Scorpione, Mauro ha dovuto lavorare sodo per arrivare dove è oggi, iniziando con lavori umili come il garzone di bottega e passando poi alle radio e alle redazioni dei giornali come giornalista.

La carriera

Arrivato a Milano, Mauro Coruzzi inizia a lavorare come autore televisivo per i Festival e i Rock Cafè. Le sue due grandi passioni, la radio e la musica, si manifestano attraverso il suo programma su Radio Deejay, Platinews, che attira l’attenzione di Maurizio Costanzo e lo porta al grande successo. Si dedica anche ai libri e alla letteratura, pubblicando diversi album e libri, come “Fags” e “All About Me”, un libro autobiografico che racconta la sua vita. Inoltre, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2012 come ospite dei Matia Bazar e nel 2015 con il brano “Io sono una finestra”, cantato con Grazia Di Michele. È evidente che Mauro Coruzzi ha avuto una carriera impressionante nella musica, nella radio, nella televisione, nella letteratura e altro ancora.

Vita privata

Platinette ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con una donna molti anni fa, che potrebbe averlo reso padre di un figlio di circa 42 anni oggi. La notizia della gravidanza, avvenuta ai tempi del liceo, è stata una sorpresa per lui, che aveva già fatto i conti con il suo orientamento sessuale. Nonostante le complicazioni legali, entrambi decisero di abortire.