Polemiche al Grande Fratello 2023 per il gesto di Alfonso Signorini verso Sonia Bruganelli

Il Grande Fratello 2023 si è aperto con la presentazione dei primi concorrenti da parte di Alfonso Signorini. Tuttavia, l’attenzione del pubblico è stata catturata da una scelta specifica del conduttore nei confronti di Sonia Bruganelli, ex opinionista del programma. La produzione ha deciso di avere solo una opinionista, la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici, che ha debuttato l’11 settembre.

Durante il primo appuntamento, molti si aspettavano che Signorini dicesse qualcosa su Sonia Bruganelli, Giulia Salemi e Orietta Berti, protagoniste della scorsa edizione del GF Vip 7. Tuttavia, il presentatore non ha detto nulla e non ha salutato le opinioniste della scorsa edizione. Questa scelta ha suscitato molte polemiche sui social media.

Inoltre, ci sono state le prime nomination e i concorrenti Vittorio, Lorenzo e Giuseppe non sono riusciti a totalizzare alcun voto positivo e sono stati trasferiti nel temuto tugurio insieme alle donne Samira e Anita.

Sonia Bruganelli, Giulia Salemi e Orietta Berti non hanno commentato l’inizio del Grande Fratello e non sappiamo se c’è gelo tra loro e Alfonso Signorini. Tuttavia, la scelta del conduttore continuerà a far parlare di sé nei prossimi giorni.