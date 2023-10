Programmi Tv Stasera martedì 3 ottobre 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

Hai voglia di scoprire cosa offre la programmazione televisiva per la serata del 3 ottobre 2023? Ecco una panoramica dei programmi in onda sui principali canali TV in chiaro e a pagamento. Che tu sia un amante dei film, delle serie TV o dell’intrattenimento, c’è qualcosa per tutti!

Film della Serata

Rai Due – 21:20

Morgane – Detective Geniale

Trama: Karadec scopre una relazione segreta tra Morgane e Timothée e chiede a Roxane di convivere. Nel frattempo, una donna viene trovata morta sulle rive di un canale, mettendo a dura prova la complessità dei rapporti.

Consigliato per: Chi ama i misteri e le storie intricate.

Rai 4 – 21:23

Millennium – Quello che non Uccide

Trama: Lisbeth Salander, hacker di talento, deve recuperare un programma informatico letale e diventa bersaglio di un’organizzazione criminale.

Consigliato per: Appassionati di thriller e azione.

Rai Movie – 21:20

Valerian e la Città dei Mille Pianeti

Trama: Gli agenti speciali Valerian e Laureline devono mantenere l’ordine nella città di Alpha, una metropoli rivoluzionaria.

Consigliato per: Fan della fantascienza e degli universi futuristici.

Canale 5 – 21:35

Fast & Furious 9 – The Fast Saga

Trama: Dom Toretto, insieme a Letty e al piccolo Brian, si trova ad affrontare nuove sfide e pericoli che minacciano la sua tranquillità.

Consigliato per: Amanti dell’azione e delle corse automobilistiche.

Italia 1 – 21:00

Tre Uomini e una Gamba

Trama: Il primo film comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, che li vede coinvolti in un esilarante viaggio in Puglia.

Consigliato per: Chi ama le commedie italiane divertenti.

Sky Cinema – 21:15

Kin

Trama: A Detroit, Eli Solinski scopre una pistola ad alta tecnologia e si trova coinvolto in una pericolosa avventura con suo fratello Jimmy.

Consigliato per: Appassionati di azione e avventura.

Iris – 21:00

Il Grinta

Trama: Dopo l’omicidio di suo padre, una ragazza assume uno spietato sceriffo per vendicarsi del fuorilegge responsabile.

Consigliato per: Amanti dei classici western.

Telefilm e Serie TV

Rai Uno – 21:20

Morgane – Detective Geniale

Trama: Una giovane cantante rap viene trovata assassinata, svelando una doppia vita e segreti familiari.

Consigliato per: Chi ama i misteri e le serie poliziesche.

Attualità

Rai Tre – 21:20

Petrolio – La Punta dell’Iceberg

Descrizione: In occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Immigrazione, uno speciale su “Petrolio” e il film “Nour”.

Consigliato per: Chi è interessato a questioni sociali e attualità.

Rete 4 – 21:25

E’ sempre Cartabianca

Descrizione: Talk show di attualità e politica con ospiti e dibattiti condotti da Bianca Berlinguer.

Consigliato per: Appassionati di politica e discussione pubblica.

Intrattenimento

Rai Due – 21:20

Belve

Descrizione: Francesca Fagnani ospita personaggi famosi disposti a raccontarsi senza filtri, rivelando aspetti inediti di sé stessi.

Consigliato per: Chi ama le interviste approfondite e le storie personali.

Sport

Canale 5 – 20:49

Champions League – Inter vs. Benfica

Descrizione: Partita di Champions League tra l’Inter e il Benfica in diretta dallo stadio Meazza.

Consigliato per: Appassionati di calcio e sport.

Ora che hai una guida completa ai programmi TV di questa serata, puoi pianificare il tuo intrattenimento e goderti una serata di film, serie TV, attualità, intrattenimento o sport, a seconda dei tuoi gusti. Buona visione!