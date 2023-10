Programmi Tv Stasera mercoledì 4 ottobre 2023: programmazione completa tutti i canali

La serata del 4 ottobre 2023 è ricca di programmi televisivi interessanti per tutti i gusti. Che tu sia appassionato di film, serie TV, attualità o intrattenimento, c’è qualcosa per te. Per rendere la tua scelta più facile, abbiamo suddiviso la programmazione in categorie tematiche. Ecco cosa puoi aspettarti di vedere questa sera sui principali canali TV.

Film

Rai Due – 21:20

The Reunion Un intrigante mistero attende i telespettatori su Rai Due. Fanny, Thomas e Maxime, un tempo amici inseparabili, si sono evitati per 25 anni dopo la misteriosa scomparsa di Vinca nel 1997. Ma ora, durante una riunione degli ex-alunni, il caso viene riaperto.

Rai 4 – 21:20

Nine Bullets – Fuga per la Libertà Un ragazzino di nome Sam ha rubato l’iPad contenente i dati bancari del pericoloso boss della malavita, Jack. Dopo aver ucciso i genitori di Sam, il criminale è determinato a eliminarlo. Tuttavia, Gypsy, un’ex ballerina di burlesque e ex amante di Jack, farà di tutto per salvarlo.

Rai Movie – 21:10

Il Meglio Deve Ancora Venire Arthur e César sono amici di lunga data, ma le loro personalità sono agli antipodi. Arthur è un medico meticoloso, mentre César è un avventuriero spericolato. Una serie di equivoci li porterà a scoprire le fragilità dell’altro, con esiti comici e toccanti.

Italia 1 – 21:27

Skyscraper Un incendio divampa nel grattacielo più alto del mondo, e Will, l’addetto alla sicurezza, deve mettere in salvo la sua famiglia e il suo onore. Un’azione ad alta quota ti aspetta su Italia 1.

Sky Cinema – 21:15

DNA Decisamente Non Adatti Due ex compagni di scuola, insoddisfatti delle loro vite, decidono di scambiarsi il codice genetico in un esperimento scientifico. Ma scopriranno che non sono adatti al nuovo stile di vita. Una commedia sull’accettazione delle proprie imperfezioni.

Iris – 21:00

L’Uomo nel Mirino Un detective deve proteggere una prostituta che sarà testimone chiave in un processo contro importanti membri della mafia. Suspense e azione ti terranno incollato allo schermo.

Serie TV/Telefilm

Canale 5 – 21:30

Maria Corleone La vendetta di Maria si abbatte sul clan dei calabresi, mentre Luca mette nel mirino Don Luciano, costringendolo alla latitanza. Siamo alla resa dei conti: Maria sta per essere arrestata.

Attualità

Rai Tre – 21:20

Chi l’ha visto? Un’inchiesta sulla scomparsa di Cristina Gulinucci, la ragazza sparita dal convento di Cesena, potrebbe portare a una svolta. In studio, la madre di Cristina racconta la sua battaglia per la verità. Ecco un assaggio delle altre storie misteriose e appelli che affronterà il programma.

Rete 4 – 21:30

Fuori dal Coro Gli appuntamenti, le inchieste e i fatti più scottanti dell’attualità politica e di cronaca saranno al centro di “Fuori dal Coro”. Non perderti le analisi e le discussioni su temi caldi della società.

Intrattenimento

Rai Uno – 21:25

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 Una serata dedicata alla musica italiana e internazionale degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000 ti aspetta su Rai Uno. Artisti leggendari, canzoni iconiche e il ritorno di Amadeus come DJ faranno ballare tutti nel tempio della musica: l’Arena di Verona.

Scegli il programma che fa per te e goditi una serata di intrattenimento di alta qualità!