Programmi Tv Stasera oggi 10 aprile 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a un’emozionante serata televisiva lunedì 10 aprile 2023! Su Raiuno, non perdete l’appassionato documentario con Amadeus, Sanremo 2023 – Tra palco e realtà! Su Rete 4, informatevi con Quarta Repubblica, programma condotto dal dinamico Nicola Porro. Su Raitre, rimanete informati con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. E su Italia 1, non perdetevi Freedom – Beyond the border, un programma con Roberto Giacobbo che vi porterà oltre il confine!

Preparatevi a una straordinaria serata di televisione stasera – lunedì 10 aprile 2023 sulla Rai!

Sintonizzatevi su Raiuno alle 21.45 per vivere l’appassionato film documentario di Leonardo Lo Frano Sanremo 2023 – Tra palco e realtà. Scoprite le emozioni nascoste e inedite del quarto Festival di Sanremo, diretto e condotto dall’impareggiabile Amadeus. Gianni Morandi vi porta dietro le quinte, svelando le prove degli artisti e il duro lavoro di chi rende possibile lo spettacolo. Cattura anche le emozioni degli italiani che guardano l’evento comodamente da casa.

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per Report e l’appassionato dibattito di Sigfrido Ranucci sull’attualità, compresa la pandemia. La Procura di Bergamo ha stabilito che la devastazione della prima ondata di Covid-19 si sarebbe potuta evitare se fosse stata istituita la zona rossa e fosse stato attuato il piano pandemico. Il rapporto ha scoperto che il piano pandemico risaliva al 2006 e non era mai stato rivisto: una tragedia a cui bisogna porre rimedio.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per seguire l’attualità della Quarta Repubblica! Commenti provocatori da parte di esponenti del governo hanno scatenato un’ondata di malcontento per il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre la neo-segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sta affrontando aspre critiche. Con Nicola Porro in studio approfondiamo questo tema scottante. Non mancate!

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per Freedom – Beyond the Border! Il programma di Roberto Giacobbo vi porterà nell’affascinante terra d’Egitto con l’incredibile Luxor e la Città d’Oro, l’antica città perduta fondata da Amenhotep III. Poi, esplorerete la Cappella del Tesoro di San Gennaro a Napoli e l’Abbazia di Montecassino. Non perdete il segmento “Un museo in 10 minuti” con il Galata di mare a Genova. Sarà sicuramente un viaggio indimenticabile!

Preparatevi a ridere a crepapelle! Su Nove, alle 21.25, lo spettacolo comico Only Fun – Comedy Show irrompe sul palco del Teatro Galleria di Legnano! Condotta dal dinamico duo Elettra Lamborghini e i PanPers, questa terza stagione promette di essere la più divertente! A loro si aggiungono gli esilaranti Max Cavallari, Gabriele Cirilli, Dado e i Gemelli di Guidonia e altri ancora! Non perdetevi questa serata di comicità e divertimento!

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.20 e non perdetevi l’imperdibile docu-reality Dr. Pimple Popper: Il dottore dal “naso gigante”! Sandra Lee aiuta con passione Roger, che fatica a respirare a causa di noduli dolorosi e infetti sul naso. Poi passa a due sorelle con enormi escrescenze sul viso, determinata ad aiutarle a stare meglio. Non perdetevi questo incredibile episodio!

I film di stasera

Sintonizzatevi su Raidue alle 21.00 per assistere all’incredibile storia dell’audace missione di Giorgio Rosa che nel 1968 creò l’Isola delle Rose al largo di Rimini, Bologna. La sua appassionata richiesta alle Nazioni Unite di riconoscere la piattaforma come nazione indipendente incontra la veemente opposizione del Ministro degli Interni italiano, Franco Restivo (Fabrizio Bentivoglio). Preparatevi a un’avvincente battaglia legale che vi lascerà senza fiato!

Non perdete l’emozionante film Anna di Luc Besson del 2019, interpretato dalla splendida Sasha Luss, stasera alle 21.20 su Rai 4! Anna è una donna affascinante con una forza nascosta che la rende una delle assassine più temute. Scatenate le sue incredibili capacità e lasciatevi stupire!

Non perdetevi l’emozionante classico western I due invincibili, interpretato dai leggendari John Wayne e Rock Hudson! Questo epico racconto della Guerra Civile segue due carovane di opposti schieramenti che si uniscono e si dirigono verso il Messico. Guardate come i sudisti e i nordisti uniscono le forze e combattono coraggiosamente insieme! Sintonizzatevi su Rai Movie alle 21.10 per un’esperienza indimenticabile!

Preparatevi a essere trasportati sulle Alpi francesi nel 1943 con il film d’avventura Belle & Sebastien (2013) di Nicolas Vanier, con Félix Bossuet e Tchéky Karyo! L’orfano Sebastien (Félix Bossuet) vive con il pastore César e la nipote di quest’ultimo, Angélina. Quando incontra Belle, una femmina di cane pirenaico che tutti considerano un pericoloso predatore, è determinato a salvarla. Sintonizzatevi su Canale 5 alle 21.20 per vivere un viaggio emozionante!

Non perdete il capolavoro fantasy del 2013 di Peter Jackson, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, con Martin Freeman, in onda stasera alle 21.15 su La7! Bilbo Baggins e i tredici Nani si imbarcano in un’epica missione verso la Montagna Sacra, dove dovranno affrontare il temibile Drago Smaug. Non perdetevi questa incredibile avventura!

Preparatevi a un’elettrizzante serata di avventura alle 21.30 su Tv8 con il film fantasy del 2019 di Jon Watts, Spider-Man: Far From Home, con Tom Holland! Peter sta vivendo una vacanza in Europa quando Nick Fury si presenta improvvisamente nella sua stanza d’albergo e chiede il suo aiuto per sconfiggere il nefasto Mysterio!

Iris – La5 – Cine34

Alle 21.00 su Iris, non perdetevi il film drammatico del 2016, Gold – La grande truffa, con l’impareggiabile Matthew McConaughey! Il viaggio di Kenny Wells per sostenere l’impresa del geologo Acosta culmina nella straordinaria scoperta di un giacimento d’oro nell’inesplorata giungla indonesiana. È pronto a sfidare Wall Street e a farsi un nome!

Non perdete la commedia romantica del 2005 Orgoglio e pregiudizio di Joe Wright, con l’incredibile Keira Knightley, su La5 alle 21.10! La signora Bennet è determinata a trovare mariti facoltosi per le sue figlie senza dote, e Charles si innamora perdutamente di Jane, la figlia maggiore. Nel frattempo, la passionale e vivace Lizzie è attratta dal nobile Darcy.

Preparatevi a ridere di gusto alle 21.00 su Cine34 con la commedia del 2015 Noi e la Giulia, con Luca Argentero, Claudio Amendola e Carlo Buccirosso! Diego, Fausto e Claudio hanno la passione di trasformare un vecchio casale in un agriturismo, ma i loro piani vengono stravolti quando un camorrista si presenta a chiedere i soldi della protezione. Preparatevi a una corsa sfrenata di eventi tragicomici!

Non perdetevi l’incredibile serata cinematografica di stasera su Sky! Sintonizzatevi lunedì 10 aprile 2023 per un’esperienza indimenticabile.

Non perdetevi il film d’azione del 2022, Diabolik – Ginko all’attacco, con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone, diretto da Antonio e Marco Manetti, in onda stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno! Seguite Diabolik e la sua amata complice Eva Kant mentre usano la loro astuzia per entrare in possesso della ricercatissima collezione Armen. Sarà sicuramente un viaggio emozionante e avvincente!

Non perdetevi l’incredibile film drammatico del 2000 Cast Away, diretto da R. Zemeckis e con l’incredibile Tom Hanks! Dopo un incidente aereo, Chuck Nolan si ritrova bloccato su un’isola deserta, senza alcun contatto umano. Deve imparare a sopravvivere e trovare un modo per tornare alla civiltà. Non perdetevi questa incredibile storia di coraggio e resilienza su Sky Cinema Due alle 21.15!

Non perdetevi l’incredibile film fantasy di David Yates del 2022, Animali fantastici – I segreti di Silente, in prima visione su Sky Cinema Family alle 21.00! Albus Silente è determinato a sconfiggere il potente mago Gellert Grindelwald e per questo ha chiesto l’aiuto di Newt Scamander e di un’intrepida squadra. Non perdetevi questa emozionante avventura!

Preparatevi a una notte adrenalinica con il film d’azione del 2018 di Eli Roth, The Night Righter, con Bruce Willis e Dean Norris! Paul, un chirurgo, conduce una vita tranquilla, tenendo sotto controllo la sua rabbia. Ma quando la sua famiglia viene minacciata, non sopporta la situazione e prende in mano la situazione per cercare giustizia. Non perdetevi questo film emozionante alle 21.00 su Sky Cinema Action!

Preparatevi a una notte di suspense con Sky Cinema! Alle 19.45, non perdetevi il capolavoro di Antonio e Marco Manetti del 2021, Diabolik, con Luca Marinelli e Miriam Leone. Ambientato negli anni ’60 a Clerville, Diabolik, il famigerato ladro, è determinato a sottrarre a Lady Kant l’iconico diamante rosa. Tuttavia, dovrà vedersela con il sempre vigile ispettore Ginko. Non perdetevi quest’avventura da brivido!