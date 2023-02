Programmi Tv Stasera oggi 10 febbraio 2023: Film live da non perdere

Su Rai Uno il Festival di Sanremo andrà in onda il 10 febbraio 2023 e Canale 5 trasmetterà La casa di famiglia all’interno della programmazione serale.

Per facilitare la visione, abbiamo suddiviso la programmazione televisiva di venerdì 10 febbraio 2023 in sezioni tematiche. Ogni rubrica di cinema e attualità è accompagnata dalla relativa trama e dal contenuto della puntata. Di seguito il palinsesto serale dei principali canali televisivi in chiaro e non.

FILM

Questa sera, sintonizzatevi su Rai Due per Widows – Eredità criminale, dove quattro vedove si riuniscono per prendere in mano il proprio destino dopo che i loro mariti le hanno lasciate con un grosso debito a causa di una rapina andata male. Su Rai 4, guardate Escape Plan – Fuga dall’inferno, dove l’esperto di sicurezza carceraria Ray Breslin deve fuggire dalla prigione che lui stesso ha progettato. Su Rai Movie, Un giorno di pioggia a New York segue Gatsby e Ashleigh mentre trascorrono un weekend a New York. Canale 5 presenta La casa di famiglia, dove papà Sergio si risveglia dal coma e scopre che i suoi figli hanno venduto la sua casa. Italia 1 presenta I Mercenari 3, dove la squadra si trova faccia a faccia con un nemico che pensava di aver già eliminato. Sky Cinema presenta Transcendence, dove la coscienza di uno scienziato viene caricata in un computer dopo essere stato ferito a morte. Infine, Iris presenta J. Edgar, che segue Hoover quando viene nominato direttore generale dell’FBI nel 1924.

TELEFILM

Su Rai Due, alle 21.20, NCIS propone un’indagine che coinvolge Gage Winchester, un ex fidanzato del passato di Knight e agente del National Parks Investigative Service. Su Rai Tre alle 21.20, Lotta continua esplorerà la nascita di un gruppo rivoluzionario italiano alla fine degli anni ’60, noto per la sua aggressività politica e per le personalità dei suoi leader. E alle 21.45 su Canale 5, Fosca indagherà su una morte sospetta in un vecchio magazzino di profumi, affrontando anche la sfida della conservazione di un casale con Cosimo.

INTRATTENIMENTO

Sintonizzatevi su Rai Uno alle 20.40 per assistere al Festival di Sanremo in diretta dal Teatro Ariston. Con la direzione artistica di Amadeus, 28 artisti di talento si sfideranno nella Sezione Campioni Categoria Unica, condotta da Amadeus e co-presentata da Gianni Morandi e Chiara Francini.

ATTUALITÀ

Sintonizzatevi su Rai Tre alle 21.20 per Io Ricordo – La terra dei miei padri, che vuole educare le nuove generazioni alla storia e alle vicende degli ex territori italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. L’Ammiraglio Romano Sauro, in viaggio lungo le coste dell’Istria, racconta la storia di suo nonno, Nazario Sauro, eroe della Prima Guerra Mondiale. Alle 21.17 su Italia 1, Le Iene, e alle 21.30 su Rete 4, Quarto grado, approfondimento giornalistico su alcuni misteri irrisolti della cronaca recente, a cura di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.