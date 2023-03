Programmi Tv Stasera oggi 14 marzo 2023: Film live da non perdere

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Dopo aver visionato i video del centro sportivo, luogo di allenamento di Leila, Anna (Maya Sansa) nota che la ragazza ha subito una notevole trasformazione rispetto all’estate appena trascorsa. Di conseguenza, decide di interrogare Aysha, compagna di scuola e di atletica di Leila.Alle 21.20 su Raidue è andato in onda Belve, con la conduttrice Francesca Fagnani che ha introdotto una serie di cambiamenti al talk show, in onda dal 2018. Tra questi cambiamenti, gli interventi satirici di Ubaldo Pantani e la presenza di influencer come Eterobasici e Cristina Di Tella, che hanno riempito gli spazi tra le interviste.Alle 21.20 su Raitre, #Carartabianca parla di attualità. Nello studio del programma di Bianca Berlinguer si discute dei possibili effetti della promozione di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico sulla scena politica nazionale. Inoltre, si affronta il rapporto non sempre armonioso tra Giorgia Meloni e i suoi alleati dell’esecutivo.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, che parlerà delle ultime notizie e degli ultimi eventi, dal fenomeno Elly Schlein alle tensioni tra Russia e Occidente, fino alla tragedia dei migranti a Crotone e alla preoccupante questione dell’aumento delle bollette.

Alle 21.00 di questa sera andrà in onda su Canale 5 la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Porto e l’Inter allenata da Simone Inzaghi. La partita di andata, disputata al Meazza di Milano il 22 febbraio, si è conclusa con la vittoria degli italiani, grazie a un gol di Lukaku. La partita si terrà all’Estadio do Dragao di Porto.

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per il programma di attualità Le Iene. Belen Rodriguez conduce la serata, accompagnata da Max Angioni e dalle inchieste degli inviati della trasmissione, tra cui Filippo Roma, Matteo Viviani, Marco Fubini, Luigi Pelazza, Cizco e Gaetano Pecoraro.

Alle 21.15 su La7, Di Martedì parlerà di attualità. Il conduttore Giovanni Floris ha espresso l’intenzione di porre tutte le domande pertinenti per fornire un quadro completo della situazione. Questo approccio è particolarmente gradito in questi tempi di incertezza, in cui numerose domande richiedono risposte urgenti.

Alle 21.20 su Real Time, il reality First Date sarà condotto da Flavio Montrucchio e vedrà protagonista la ventiduenne Camilla, una cartomante alla ricerca di un partner che accetti il suo orientamento asessuale. Nel frattempo, Gianmarco è alla ricerca di un partner unico che corrisponda alla sua individualità.

Martedì 14 marzo 2023 sarà disponibile una selezione di film.

Alle 21.20 su Rai 4 verrà proiettato il film d’azione Shadow di Zhang Yimou del 2018, con Chao Deng. Il film è ambientato in Cina durante il periodo dei Tre Regni e segue un re e il suo popolo che sono stati costretti a lasciare la loro casa. Il re è ritratto come ambizioso e violento e nasconde un segreto. Il suo generale, il brillante Ziyu, escogita un piano per assicurarsi la vittoria nella battaglia finale.

Alle 21:15 su Rai 5 verrà proiettato il film drammatico del 2016 Il cliente, diretto da A. Farhadi e interpretato da Taraneh Alidoosti e Shahab Hosseini. La storia segue una giovane coppia di attori, Emad e Rana, che sono costretti a trasferirsi dalla loro casa nel centro di Teheran a causa di lavori di ristrutturazione. Un loro amico trova loro un nuovo posto dove stare, ma…

Alle 21.10, Rai Movie trasmette il film thriller di Steve McQueen del 2018 Widows – Eredità criminale, con M. Rodriguez e E. Debicki. Veronica, Alice, Linda e Belle sono unite dal debito lasciato dai loro mariti defunti e formano un piano per compiere una rapina e recuperare il denaro.

Alle 21:25 su Nove, esce il film commedia di Paul Feig del 2013 Corpi da reato, con Sandra Bullock e Melissa McCarthy. L’agente dell’FBI Sarah Washburn collabora con l’agente di polizia di Boston Shannon Mullins per arrestare uno spietato trafficante di droga.

Sulle 20 Mediaset, alle 21.05, andrà in onda Top Gun, film d’azione del 1986 di Tony Scott con Tom Cruise. Il film segue la storia di Pete, un individuo ambizioso che si iscrive all’Accademia della Marina per diventare un pilota di caccia. Sebbene sia molto abile, il suo temperamento ribelle lo porta a complicarsi la vita innamorandosi del suo istruttore.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film western del 1980 Tom Horn, diretto da William Wiard e interpretato da Steve McQueen e Linda Evans. Tom Horn, che ha raggiunto la notorietà per aver catturato Geronimo, viene assunto dai ranchers per proteggere il loro bestiame dai ladri di bestiame.

Sintonizzatevi su Sky stasera, martedì 14 marzo 2023, per una selezione di film.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno verrà proiettato il film d’azione Bullet Train (2022) di David Leitch, con Brad Pitt e Aaron Taylor Johnson. Il film segue la storia della missione dell’americano Ladyburg, che deve recuperare una valigetta a bordo del Bullet Train, che collega Tokyo e Kyoto. Tuttavia, la loro missione è complicata dalla presenza di alcuni killer che cercano la stessa valigetta.

Sky Cinema Due trasmetterà il film thriller di Lee Daniels del 2012, The Paperboy, con Matthew McConaughey e John Cusack, alle 21.15. Il film segue la storia del giornalista Jansen, che cerca di riaprire il caso di Van Wetter, un condannato a morte senza prove concrete a suo carico. In questa impresa è aiutato da Charlotte, che è stata in contatto con il detenuto.

Alle 21.00 di questa sera, su Sky Cinema Family, gli spettatori potranno vedere il film commedia di Kirk Harris del 2022, Dakota, con Abbie Cornish. La trama segue Kate Sanders, vedova di un veterano dell’Afghanistan, mentre cerca di proteggere la fattoria di famiglia dallo sceriffo locale. Il soldato CJ, un caro amico del defunto, arriva per aiutarla nella sua missione.

Sky Cinema Action trasmetterà il film di fantascienza del 2013 di J.J. Abrams Star Trek into Darkness, con Chris Pine e Simona Page, alle 21. Al Capitano Kirk viene affidato dal Comando Stellare il compito di catturare Khan, un superuomo geneticamente modificato e resuscitato dall’ibernazione da un traditore.