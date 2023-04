Programmi Tv Stasera oggi 15 aprile 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a un’incredibile serata di intrattenimento! Su Raiuno, non perdete Il Cantante Mascherato, il programma musicale che vi farà sicuramente cantare. Canale 5 porta il talento con Amici di Maria De Filippi. Su Raitre Barbara Gallavotti conduce Quinta dimensione e Italia 1 propone il classico Il mondo perduto – Jurassic Park. Non mancate sabato 15 aprile 2023!

Preparatevi a un’incredibile serata di intrattenimento sabato 15 aprile 2023, quando la Rai sarà in onda! Non perdete questa straordinaria occasione di divertimento!

Preparatevi all’emozionante semifinale de Il cantante mascherato su Raiuno alle 21.25! Condotta dalla straordinaria Milly Carlucci, questa quarta edizione della bizzarra competizione musicale sarà sicuramente un successo. Dopo le due eliminazioni di stasera, avremo la rosa completa dei finalisti pronti a darsi battaglia per la grande vittoria di sabato prossimo. Chi sarà il fortunato a seguire le orme di Paolo Conticini, campione della Fox dello scorso anno?

Alle 21.45 su Raitre, Quinta Dimensione presenta il ritorno trionfale di Barbara Gallavotti e del suo amato programma scientifico! Questa settimana il programma si concentra sulla straordinaria Cattedrale di Notre-Dame, quattro anni dopo il devastante incendio che ne ha minacciato l’esistenza. Non perdetevi questa appassionata esplorazione di un simbolo molto amato!

Vivete una serata di prosa su Rai 5 alle 21.15! Nel tempo degli dei: il calzolaio di Ulisse. Marco Paolini e Francesco Niccolini presentano un’elettrizzante rilettura in chiave moderna delle avventure di Ulisse, osando porre una domanda stimolante: e se Ulisse non fosse l’eroe che tutti conosciamo e amiamo? Non perdetevi questo spettacolo appassionato!

Sono appassionata di programmi Mediaset, La7, Tv8 e Real Time! Sono i miei preferiti in assoluto e non ne ho mai abbastanza!

Sintonizzatevi su Canale 5 alle 21.20 per assistere all’incredibile talento di Amici! Al Centro Titanus Elios di Roma, Maria De Filippi è pronta a condurre la quinta puntata del Serale. Gli 11 ragazzi rimasti nella scuola hanno ancora molte sfide da affrontare, dalle prove alle esibizioni, per arrivare alla finale. Preparatevi alle nuove elettrizzanti coreografie proposte da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che metteranno a dura prova gli altri insegnanti!

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per Eden! Licia Colò ci accompagna in un giro del mondo che ci mostra le straordinarie bellezze naturali, artistiche e architettoniche del nostro pianeta. Ci guida anche alla scoperta delle più recenti filosofie “verdi” che si dedicano a preservare l’esistenza della Terra. Non perdetevi questo viaggio straordinario!

Preparatevi per lo show-down finale! MotoGP: il G.P. delle Americhe arriva su TV8 alle 22.00! È stata decisa la griglia di partenza della terza gara del Campionato mondiale di MotoGp, che si svolgerà domani ad Austin, in Texas. Il campione in carica Francesco Bagnaia è uno dei favoriti per il “mini Gran Premio” (i giri sono la metà della gara): non perdetevi l’azione!

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.30 per un imperdibile docu-reality con il Dr. Pimple Popper: Dr. Crushers! Assistete all’incredibile viaggio dei Tameru che combattono contro le cisti che da anni ricoprono il loro petto, le braccia e il collo. Dopo anni di convivenza con queste cisti, Tameru ha finalmente deciso di rivolgersi al Dr. Lee. Non perdetevi questa storia ispiratrice!

Preparatevi a una serata straordinaria sabato 15 aprile 2023! Non perdetevi tutte le emozioni che vi aspettano al cinema!

Non perdetevi il film commedia del 2013, Smetto quando voglio, con Edoardo Leo, in onda su Rai Movie stasera alle 21.10! Seguite la storia di Pietro Zinni, un ricercatore che perde il lavoro a causa dei tagli all’università ed è costretto a formare una banda criminale con i suoi ex colleghi per sopravvivere. Non perdetevi questa storia avvincente!

Alle 21.20 su Italia 1, non perdete l’emozionante film fantasy di Steven Spielberg del 1997 Il mondo perduto – Jurassic Park! Jeff Goldblum e Julianne Moore sono i protagonisti di questo incredibile viaggio in un’isola misteriosa al largo della Costa Rica, dove si aggirano ancora i dinosauri creati da John Hammond. Ma suo nipote ha altri piani per loro: portarli in uno zoo safari. Per salvare i dinosauri, la paleontologa Sarah (Julianne Moore) e il suo fidanzato Ian (Jeff Goldblum) intraprendono un’emozionante missione sull’isola. Non perdetevi questa epica avventura!

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2008 di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un piccolo criminale, è determinato a cambiare la sua vita, ma quando si riunisce con una ex fidanzata, decide di rischiare e di tentare un’audace rapina. La missione è un successo, ma le cose vanno rapidamente fuori controllo.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film thriller di Alan J. Pakula del 1990, Presunto innocente, interpretato da Harrison Ford. L’appassionato assistente del procuratore Rusty Sabich è incaricato di risolvere l’omicidio della sua ex amante Carolyn Polhemus. Le cose prendono una piega intensa quando viene rivelata la verità sulla loro relazione.

Preparatevi a una notte di emozioni! I film su Sky vanno in onda stasera: non perdeteli!

Non perdete l’occasione di vedere il film drammatico del 2019 Vivere su Sky Cinema Due alle 21.15! Diretto da Francesca Archibugi, questo film vede protagonisti Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini in un’avvincente storia di amicizia e amore. Mary Ann, una studentessa irlandese, viene accolta nella famiglia Attorre per lavorare come ragazza alla pari, e i rapporti che si creano tra loro vi lasceranno appassionati e ispirati.

Non perdetevi il classico della commedia di Paul King del 2017, Paddington 2, con Hugh Bonneville, in onda stasera alle 21.00 su Sky Cinema Family! Paddington ha trovato il regalo perfetto per il centenario della zia Lucy, ma è stato rubato! Guardate come fa di tutto per recuperarlo. Un’avventura da non perdere!