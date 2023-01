Programmi Tv Stasera oggi 15 gennaio 2023: Film live da non perdere

Raiuno trasmette la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2 con Luisa Ranieri, mentre Rete 4 trasmette il programma di attualità White Zone, condotto da Giuseppe Brindisi.

Questa domenica, 15 gennaio 2023, i telespettatori potranno sintonizzarsi su Raitre per il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, e su La7 per Non è L’Arena, condotto da Massimo Giletti, per rimanere aggiornati sull’attualità.

Sintonizzatevi sulla Rai questa domenica, 15 gennaio 2023, per una divertente serata di programmazione televisiva.

Sintonizzatevi su Raiuno alle 21.25 per assistere alla seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco. Il titolo dell’episodio di stasera è “Lo Scammaro avvelenato”. Lolita (Luisa Ranieri) indaga su un caso che le sta molto a cuore: una scrittrice è deceduta a causa di un’intossicazione da botulino provocata da uno dei piatti forti di Nunzia, lo scammaro di zia Dolò.

Alle 20.00 su Raitre riprende, dopo la pausa natalizia, il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Con lui ci saranno autorevoli personaggi del mondo della politica, dell’editoria e dello spettacolo, tra cui Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. A conclusione della trasmissione, il consueto appuntamento con la rubrica Table Talk.

Programmi Mediaset, La7

Questa sera alle 21.20 su Rete 4, Giuseppe Brindisi condurrà il programma di attualità White Zone. Il suo intento è quello di mantenere un tono informativo e rispettoso, evitando contenuti di cattivo gusto come spesso accade in altri programmi televisivi. Discuterà con i telespettatori delle notizie che hanno fatto notizia negli ultimi giorni.

Alle 21.15 su La7, Non è L’Arena parlerà di attualità. Dopo la pausa per le festività, Massimo Giletti tornerà in trasmissione per fornire il suo punto di vista sugli ultimi sviluppi della politica italiana. Si parlerà anche di notizie dall’Ucraina.

Tv8, Nove, Tempo Reale

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per vedere il primo episodio della nuova stagione del celebre format Bruno Barbieri – 4 Hotel, condotto dal famoso chef Bruno Barbieri. La puntata presenterà quattro alberghi situati in tre città della Sicilia: Ragusa, Siracusa, Noto e Scicli, e sarà dedicata al barocco siciliano.

Il 9 novembre alle 21.25 torna per la sua seconda stagione Only Best – Comedy show, condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Verrà recensita l’esibizione di Francesco Cicchella, noto per le sue parodie di canzoni di Michael Bublé, tra le altre cose.

Alle 20.50 su Real Time, Don Antonio ha una sorpresa speciale per i futuri sposi Salvatore e Lucia. Il giorno del loro matrimonio, Benedetta Parodi e i concorrenti del talent show “Bake Off Italia” arriveranno al castello per creare una torta da sogno per gli sposi.

Questa domenica, 15 gennaio 2023, verranno proiettati dei film la sera.

Alle 21.10 su Rai Movie verrà proiettato il film d’avventura Belle & Sebastien del 2013, diretto da Nicolas Vanier e interpretato da Félix Bossuet. Il film racconta la storia di Sebastien, un orfano che fa amicizia con Belle, una femmina di cane dei Pirenei ritenuta un pericoloso predatore. Tuttavia, Sebastien dimostrerà la vera natura dell’animale.

Wonder Woman 1984, film fantasy di Patty Jenkins del 2020 con Gal Gadot e Chris Pine, andrà in onda su Canale 5 alle 21.20. Ambientato negli anni ’80 a Washington, Diana Prince (Gal Gadot), conosciuta anche come Wonder Woman, lavora come agente segreto per il governo degli Stati Uniti. Deve combattere contro Barbara (Kristen Wiig), un’agente sovietica che ha acquisito formidabili capacità grazie a un potente talismano noto come Pietra del Sogno.

Alle 21.20 su Italia 1 verrà trasmesso il film commedia del 1998 Così è la vita, con Aldo Baglio, Giacomo Poretti e Giovanni Storti. Giacomo, un poliziotto, viene rapito da Aldo, un detenuto in attesa di giudizio. Anche Giovanni, inventore di giocattoli, viene preso in ostaggio. Durante il loro viaggio, incontrano l’enigmatica Clara (Marina Massironi).

Alle 21.00 su Iris andrà in onda il film drammatico di Edward Zwick del 2003 L’ultimo samurai, con Tom Cruise, ambientato nel 1876. Il capitano nordico Algren viene incaricato di addestrare il nuovo esercito giapponese, ma al loro primo incontro viene catturato dal samurai ribelle Katsumoto e portato al suo villaggio.

Alle 21 su Cine34 verrà proiettato L’immortale, film drammatico del 2019 interpretato e diretto da Marco D’amore. Il film segue la storia di Ciro Di Marzio, uno dei personaggi principali della serie Gomorra, che è sopravvissuto all’uccisione da parte di Genny Savastano ed è costretto a lasciare Napoli. Don Aiello gli affida un incarico.

Sintonizzatevi questa domenica 15 gennaio 2023 per una selezione di film in onda su Sky.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno verrà proiettato il film fantasy King Kong di Peter Jackson del 2005, con Naomi Watts e Adrien Brody. Il film segue Ann e Jack, che arrivano su un’isola misteriosa con una troupe cinematografica per girare un film. Qui incontrano un gorilla gigante che sviluppa un’affinità con la donna.

Alle 21.15 su Sky Cinema Due, gli spettatori potranno vedere il film drammatico Il re degli scacchi (2021) di Philipp Stolzi, con Oliver Masucci. Ambientato a Vienna nel 1938, il film segue l’avvocato Joseph Bartok, che viene messo in isolamento per il suo rifiuto di collaborare con la Gestapo. Durante il periodo di detenzione, Bartok sviluppa una forte fissazione per gli scacchi.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family verrà proiettato il film commedia del 2017 di Lasse, Quack!, con Bryce Gheisar e Dennis Quaid. Il film segue la storia del piccolo Ethan, che salva un golden retriever e lo chiama Bailey, formando un forte legame tra i due. Anni dopo, Bailey muore.

Alle 21.00 su Sky Cinema Action, gli spettatori potranno vedere il film d’azione del 2008 di Paul W.S. Anderson, Death Race, con Jason Statham e Joan Allen. Ambientato in una prigione futuristica, i detenuti sono costretti a partecipare a pericolose gare automobilistiche. Jansen, un abile pilota, sceglie di sfidare il sistema.

Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense verrà proposto il film di fantascienza del 2006 di Alfonso Cuaròn, Children of Men, con Clive Owe. Ambientato a Londra nel 2027, il film segue Theo mentre cerca di proteggere Kee, l’unica donna incinta rimasta al mondo, dalla minaccia di politici e terroristi.