Programmi Tv Stasera oggi 21 gennaio 2023: Film live da non perdere

Raiuno trasmette il varietà Tali e quali, condotto da Carlo Conti, mentre Canale 5 trasmette il people show C’è posta per te, presentato da Maria De Filippi.Questo sabato, 21 gennaio 2023, i telespettatori potranno sintonizzarsi su Raitre per seguire il programma di Corrado Augias, Città segrete. In alternativa, Rete 4 trasmetterà il film The Courier – Il mulo, con Clint Eastwood.

Questo sabato, 21 gennaio 2023, la Rai andrà in onda in televisione.

Alle 21.25 su Raiuno, i telespettatori potranno sintonizzarsi per la terza puntata dello spin-off di Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Due concorrenti “non famosi” avranno la possibilità di sfidarsi nella finale del 4 febbraio. Come sempre, le loro esibizioni saranno giudicate da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Alle 21.45 su Raitre, gli spettatori potranno sintonizzarsi sull’ultima puntata inedita del programma di Corrado Augias, Città segrete. Questa puntata porterà i telespettatori nella città di Torino per esplorare le sue tante storie. Augias guiderà il pubblico per le strade della città e offrirà un’esperienza di studio virtuale con oggetti 3D e mappe virtuali.

Sintonizzatevi su Rai 5 alle 21.15 per vivere una serata di prosa con Amleto 2 (Il popolo non ha pane? Diamogli delle brioche). Questo classico viene presentato in una rilettura amplificata, che combina il testo di Shakespeare con commenti, digressioni, giochi di parole e monologhi. Filippo Timi è il protagonista e coautore.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Canale 5 trasmetterà C’è posta per te alle 21.20. Condotto da Maria De Filippi, il programma ha visto la partecipazione di molte star internazionali fin dal suo debutto nel 2000. In questa edizione sono attesi l’attore turco Can Yaman e il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Lo show offre agli italiani una piattaforma per discutere di questioni familiari e fare regali ai propri cari.

Alle 21.30 su Tv8, Alessandro Borghese sarà in Trentino per cercare il “Miglior ristorante ecologico” nella trasmissione 4 Ristoranti. Il premio sarà assegnato al salmerino più saporito. Tra i ristoranti in gara La Casina (Drena), Berry House (Vigolo Vattaro), La Cantinetta (Varena) e Pineta Caldonazzo (Caldonazzo).

Alle 21.20 su Real Time, Lives on the Edge, un docu-reality show, sarà incentrato su Tamy Lyn, la cui complessa relazione con il marito l’ha fatta ingrassare fino a raggiungere un totale di 220 chili. Si è isolata dal resto del mondo e cerca disperatamente di riprendere il controllo della sua vita.

Sabato 21 gennaio 2023 sarà disponibile una selezione di film.

Alle 21.25 su Rete 4 andrà in onda il film drammatico del 2019 di Clint Eastwood, The Mule, con Bradley Cooper e Clint Eastwood. Ambientato in Texas nel 2017, il film segue Earl Stone (Clint Eastwood), un floricoltore quasi novantenne la cui attività è fallita. Non avendo contatti con l’ex moglie e la figlia, per sbarcare il lunario accetta un lavoro come corriere, diventando inconsapevolmente dipendente di trafficanti di droga messicani.

Alle 21.15, La7 trasmetterà il film di spionaggio del 2002 di Phil Alden Robinson, Apex of Tension, con Ben Affleck. Jack, un analista della CIA dotato di un intelletto straordinario, cerca di prevenire un attacco terroristico da parte di un gruppo neonazista che sta progettando di far esplodere un ordigno nucleare in uno stadio.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato il film thriller di Gary Fleder del 1997 Il collezionista, con Morgan Freeman e Ashley Judd. Il detective Alex Cross indaga su un serial killer che ha rapito diverse ragazze, tra cui la nipote dell’agente di polizia. A lui si unisce Kate MacTiernan, un medico che è riuscito a sfuggire al pazzo.

Stasera in tv sabato 21 gennaio 2023, i film su Sky

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno andrà in onda il film poliziesco del 2023 I delitti del Barlume – Resort Paradiso, con Filippo Timi nei panni di Massimo Viviani, un barista di una piccola città toscana con un talento investigativo. A lui si affianca il commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino).

Sky Cinema Due trasmetterà il film drammatico di Austin Stark del 2020 The God Committee – The Choice, con Kelsey Grammer, alle 21.15. Il film segue un comitato di medici, tra cui Jordan Taylor, che ha il compito di decidere quale dei tre pazienti riceverà un cuore da donatore e quindi sarà salvato.

Sky Cinema Family trasmetterà il film d’animazione del 2015 Minions, diretto da Kyle Balda e Pierre Coffin, alle 21. I Minions, abituati a servire i padroni più malvagi, sono rimasti senza leader. Per questo motivo, Kevin si mette in viaggio con i suoi compagni verso l’Incontro Mondiale dei Cattivi, dove incontrano Scarlett.

Alle 21.00, Sky Cinema Action presenta il film drammatico Blood Diamond (2006) di Edward Zwick, con Leonardo DiCaprio. Ambientato in Sierra Leone durante una guerra civile per il controllo delle miniere di diamanti, il film segue le vicende di un ex mercenario, un pescatore e un giornalista che incrociano le loro strade.