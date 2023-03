Programmi Tv Stasera oggi 27 marzo 2023: Film live cosa guardare

Non perdetevi questa emozionante serata di televisione!

Preparatevi a un’incredibile serata di intrattenimento lunedì 27 marzo 2023 con la Rai! Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza davvero speciale!Non perdete la fiction Resta con me, in onda stasera alle 21.30 su Raiuno! Paola è disposta a dare una seconda possibilità alla madre del bambino, anche se Alessandro (Francesco Arca) è dubbioso. Le indagini sulla morte di Ausiello portano la squadra al nascondiglio della banda, ma la talpa li ha avvertiti appena in tempo.

Nel casolare abbandonato, la scientifica trova tracce di sangue di Gennaro, scagionando Tarek, lo spacciatore arrestato per il suo omicidio. Non perdetevi questo emozionante episodio!Sintonizzatevi su Raidue alle 21.20 per assistere all’emozionante conclusione della nona edizione del comedy show Stasera tutto è possibile, condotto dall’appassionato Stefano De Martino, con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

Ogni puntata viene registrata all’Auditorium RAI di Napoli in due giorni, richiedendo dalle quattro alle sei ore di allestimento per la Sala Inclinata. Non mancate!Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per le ultime inchieste della stagione di Presa Diretta con Riccardo Iacona. Stasera ci riuniremo per parlare dello stato straziante del nostro Servizio Sanitario Nazionale. È straziante che manchino medici e infermieri e che le attese per le prestazioni specialistiche siano sempre più lunghe. Quel che è peggio è che chi non ha i mezzi finanziari non può ricevere le cure di cui ha bisogno.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per assistere all’avvincente discussione sull’attualità della Quarta Repubblica! Mentre infuria il dibattito sulla gestione del dramma di Cutro da parte del governo, la guerra continua: cosa farà Vladimir Putin? Che aria tira a Mosca? Non perdete l’appuntamento con Nicola Porro e i suoi stimati ospiti che sviscerano questi scottanti interrogativi!

Preparatevi a una puntata elettrizzante del Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21.20! Alfonso Signorini torna a presentare l’emozionante settima edizione del programma, che con l’ultimo rito delle nomination sceglierà i suoi finalisti. Non perdetevi la tensione e l’emozione di Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi che raggiungeranno Signorini in studio!

Non perdete il settimo appuntamento del programma di Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine, in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20! Nel servizio di apertura, un viaggio in Egitto per esplorare la storia del Nilo e poi a Roma per entrare nel Pantheon e salire sulla cupola. Inoltre, nello spazio “un museo in 10 minuti”, scopriremo il Museo Ambrosiano di Milano: un’esperienza davvero unica!

Non perdetevi Calcio: Irlanda-Francia su Tv8 alle 20.45! Questa partita promette di essere un viaggio emozionante e impegnativo per i transalpini, che si sfidano per le qualificazioni agli Europei del 2024. La squadra di casa di Stephen Kenny affronterà a Dublino gli uomini di Didier Deschamps: sarà sicuramente una partita emozionante!

Nove – Tempo reale

Sintonizzatevi sul reality show di Little Big Italy “Tel Aviv” alle 21:35 su Nine! Unisciti a Francesco Panella mentre visita tre italiani che vivono a Tel Aviv, in Israele, e assaggia i loro ristoranti preferiti. Dopo ogni delizioso pasto, i telespettatori avranno la possibilità di votare da 1 a 5 e determinare chi ha la migliore cucina in patria!

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.20 per vedere Dr. Pimple Popper: Il Dottore della Schiacciata con Sandra Lee! La dottoressa affronta la sfida di Leonard, che ha un nodulo che gli penzola dal braccio, e di Jess, che ha un evidente nodulo sul sedere dovuto a una caduta dalle scale. Non perdetevi questo avvincente episodio!

Non perdete l’occasione di vedere il film western del 1972 di Ralph Nelson, L’ira di Dio, con Frank Langella e Robert Mitchum, in prima visione su Rai Movie alle 21.10 di stasera! Ambientata nell’America Centrale degli anni ’20, questa emozionante avventura segue un contrabbandiere e un ex sacerdote mentre si imbarcano in un’audace missione per rintracciare ed eliminare un leader rivoluzionario. Sarà sicuramente un viaggio intenso e rischioso: non perdetevi tutta l’azione!

Non perdete il film drammatico di Barry Levinson del 1988 Rain Man, con Dustin Hoffman e Tom Cruise, alle 21.15 su La7! Quando Charlie Babbit, un giovane venditore di auto, scopre di avere un fratello autistico che è l’unico erede della fortuna di famiglia, intraprende un viaggio stimolante per incontrarlo.

Preparatevi a un’esperienza elettrizzante su 20 Mediaset alle 21.05! Matrix, il film di fantascienza del 1999 di Lana e Lilly Wachowski, interpretato da Keanu Reeves e Laurence Fishburne, vi porterà in una corsa sfrenata. Il programmatore di computer Neo scopre una verità sconvolgente quando incontra l’affascinante Trinity: gli esseri umani sono tenuti prigionieri in un mondo virtuale dai computer!

Alle 21.00 su Iris, non perdetevi l’appassionante film drammatico di Brian De Palma del 1987, Gli intoccabili, con Kevin Costner e Sean Connery. Ambientato nella Chicago del 1930, l’agente federale Elliot Ness e la sua squadra cercano di catturare il famigerato Al Capone, un boss della malavita che domina tutte le attività illecite della città.

Preparatevi a una corsa sfrenata fatta di vendetta, segreti e drammi con The Dressmaker – Il diavolo è tornato, la commedia del 2015 di Jocelyn Moorhouse con Kate Winslet! Sintonizzatevi su La 5 alle 21.10 per assistere al ritorno di Tilly nella città in cui è nata, dalla quale è stata esiliata per un omicidio che potrebbe aver commesso o meno. Riuscirà a scoprire la verità e a vendicarsi? Dovrete guardarlo per scoprirlo!

Preparatevi a un viaggio indimenticabile alla scoperta di se stessi e della sopravvivenza quando il film drammatico Bones and all di Luca Guadagnino del 2022, con Taylor Russell e Timothée Chalamet, andrà in onda su Sky Cinema Uno alle 21.15! Maren deve affrontare la dura realtà della vita ai margini della società, mentre Lee è determinata a lottare per un futuro migliore. Non perdetevi la storia potente di due anime coraggiose alla ricerca del loro giusto posto nel mondo.

Preparatevi a un’esperienza indimenticabile su Sky Cinema Due alle 21.15! Django Unchained, film western del 2012 di Quentin Tarantino con Jamie Foxx, vi lascerà sicuramente a bocca aperta. Un cacciatore di taglie è in missione per catturare alcuni pericolosi criminali e assume uno schiavo, Django, che li conosce. Ma Django non lo fa solo per i soldi, è anche alla ricerca della sua amata moglie che è stata venduta al malvagio Candie. Da non perdere!

Non perdetevi l’incredibile film fantasy del 2016 Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con Emily Blunt e Charlize Theron, su Sky Cinema Family alle 21.00! Freya, tradita dalla sorella, diventa la Regina di Ghiaccio e tenta disperatamente di sradicare l’amore dal suo regno. Ma il coraggioso cacciatore Eric si rifiuta di abbandonare la sua amata Sara. Sintonizzatevi e lasciatevi coinvolgere da questa storia emozionante!