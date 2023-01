Programmi Tv Stasera oggi 29 gennaio 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a lasciarvi conquistare dalla fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2, con Luisa Ranieri, in onda su Raiuno! Oppure, se cercate qualcosa di più informativo, sintonizzatevi su Rete 4 per White Zone, un programma condotto da Giuseppe Brindisi, ricco di novità.

Preparatevi a un’emozionante puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 alle 21.25 su Raiuno! Questa sera Lolita (Luisa Ranieri) deve risolvere il misterioso omicidio di un prete della sua parrocchia. Purtroppo le cose non si mettono bene per Lobosco: Danilo si sta trasferendo e Domenico, un giovane che ha aiutato in una precedente indagine, viene arrestato per furto. Non perdetevi l’emozionante conclusione!

Sintonizzatevi su Raitre alle 20.00 per seguire l’appassionato e coinvolgente Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Il programma si occupa dei più importanti temi di attualità, politica e spettacolo e ha riscosso un grande successo tra i telespettatori! Nella puntata del 15 gennaio, Fiorello e Antonio Albanese sono stati ospiti speciali e la media è stata di ben 2.530.000 spettatori! Non perdetevi questo straordinario programma!

Sintonizzatevi su Rete 4 questa sera alle 21.20 per seguire l’appassionata discussione della Zona Bianca sull’attualità che riguarda gli italiani. La volontà di Matteo Salvini di far affrontare al governo il dossier dell’autonomia regionale entro il 2023, le pesanti conseguenze del costo dell’energia sulla qualità della vita del Paese e la cattura del noto mafioso Messina Denaro a Palermo sono solo alcuni dei temi caldi che Giuseppe Brindisi affronterà con i suoi stimati ospiti. Non mancate!

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per l’appassionata esplorazione di Massimo Giletti dei temi più scottanti di oggi a Non è L’Arena. Con la tenacia che lo contraddistingue, Giletti si immerge in una serie di argomenti, dalla mafia dopo l’arresto di Messina Denaro alle pressioni che Giorgia Meloni sta subendo da parte degli alleati. Da non perdere!

Non perdetevi un’emozionante puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel su Tv8 alle 21.20! Bruno Barbieri è arrivato a Ischia per trovare il miglior hotel tra i quattro in gara: Punta Chiarito, Casa Celestino, La Madonnina e Hotel Ermitage. Come sempre, uno degli hotel sarà premiato con il prestigioso sigillo verde di sostenibilità. Non perdete l’occasione di assistere a questa emozionante competizione!

Preparatevi a ridere a crepapelle alle 21.25 con Only Best – Comedy Show! Condotto dall’incredibile Elettra Lamborghini e dai PanPers, questo spettacolo è garanzia di divertimento con le repliche delle parodie di canzoni popolari degli Oblivion. Non dimenticate di dare un’occhiata al loro canale YouTube, Malguion!

Preparatevi a vivere la vibrante celebrazione del rito annuale della vendemmia al Castello su Real Time alle 21:25! Rivivete la gioia della pigiatura a piedi nudi, cantando, ballando e brindando con un sapore antico. Non perdete l’occasione di unirvi a Matteo Giordano per festeggiare i 40 anni di Nello!

Il film d’avventura del 2017 Belle & Sebastien – Amici per sempre, diretto da C. Cornillac e interpretato da Félix Bossuet, è in onda su Rai Movie alle 21.10! Pierre e Angelina hanno messo gli occhi sul Canada, ma Sebastien non ne è così sicuro. Le cose si complicano ulteriormente quando arriva un misterioso sconosciuto che sostiene di essere il legittimo proprietario di Belle. Non perdetevi questa emozionante storia di amicizia e lealtà!

Preparatevi a ridere a crepapelle su Canale 5, alle 21.20, con il film comico del 2020, E’ per il tuo bene, con il dinamico duo di Marco Giallini e Vincenzo Salemme. Sergio (Giuseppe Battiston), Arturo (Marco Giallini) e Antonio (Vincenzo Salemme) sono tre amici decisi a impedire alle loro figlie di prendere decisioni sentimentali sbagliate. Così, uniscono le forze per sabotare le loro relazioni, ma le cose non vanno come previsto. Non perdetevi questo film esilarante!

Preparatevi a un’emozionante avventura con The Legend of Tarzan! Con Alexander Skarsgard e Margot Robbie, questo film di David Yates del 2016 vi conquisterà sicuramente. Seguite Tarzan mentre lascia la giungla africana e arriva a Londra con la sua amata moglie Jane (Margot Robbie). Ma quando viene inviato in Congo come emissario del Parlamento, deve affrontare una serie di pericolosi e subdoli complotti. Non perdetevi questo incredibile viaggio, solo su Italia 1 alle 21.20!

Alle 21.00 su Iris va in onda l’appassionante film drammatico di W. Hill del 1996, Still Alive, con Bruce Willis. Ambientato nel 1931, un misterioso straniero arriva in una cittadina semi-abbandonata del Texas e viene irresistibilmente coinvolto nella fervente battaglia tra due bande di fuorilegge che si contendono il controllo del contrabbando di alcolici.

Non perdetevi l’incredibile film commedia del 2015, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, con Milo Parker, su Sky Cinema Family alle 21.00! Il piccolo Tom intraprende un incredibile viaggio per aiutare un fantasma che è fuggito dal castello in cui viveva a causa di uno spirito maligno. Per aiutarlo, chiede l’aiuto della leggendaria acchiappafantasmi Hetty!

Preparatevi a una scarica di adrenalina! Alle 21.00 su Sky Cinema Action, potrete assistere all’emozionante film del 1993, Il fuggitivo, con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente condannato per l’omicidio della moglie, ma riesce a fuggire e va in missione per trovare il vero colpevole. Lo sceriffo Gerard gli sta alle calcagna. Da non perdere!

Non perdete l’occasione di vedere Gone Baby Gone, film drammatico del 2007 di Ben Affleck con Casey Affleck e Michelle Monaghan, stasera alle 21.00 su Sky Cinema Suspense! Ambientato a Boston, questo avvincente film segue la storia di una bambina di quattro anni che viene rapita e la disperata richiesta degli zii di assumere Patrick Kenzie e la sua ragazza, detective privati, per aiutare la polizia a cercarla. Non perdetevi questa emozionante esperienza!