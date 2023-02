Programmi Tv Stasera oggi 3 febbraio 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a lasciarvi coinvolgere dallo spettacolare talent show di Raiuno The Voice Senior con Antonella Clerici! Poi, passate a Rete 4 per le ultime notizie e l’attualità con Quarto grado, presentato dall’impareggiabile Gianluigi Nuzzi!

Sintonizzatevi stasera, venerdì 3 febbraio 2023, per un’incredibile serata di spettacolo! Su Raitre, da non perdere il documentario “Quei due – Edda e Galeazzo Ciano”, con Simone Liberati e Silvia D’Amico. Poi, su Canale 5, l’emozionante conclusione della fiction “Fosca Innocenti 2”, con Vanessa Incontrada. Vi aspetta una serata televisiva imperdibile!

Preparatevi a una serata indimenticabile stasera in tv venerdì 3 febbraio 2023, Rai! Non perdetevi questa straordinaria esperienza e sintonizzatevi per una serata di emozioni e divertimento.

Preparatevi a una serata ricca di emozioni, perché Raiuno presenta The Voice Senior venerdì sera alle 21.25! Condotta dalla bravissima Antonella Clerici, la serata sarà nel pieno della fase delle blind audition, che si concluderà con la puntata del 17 febbraio. Ma non perdetevi il divertimento di questo venerdì, perché The Voice Senior si prende una pausa per lasciare spazio alla quarta serata del Festival di Sanremo!

Preparatevi al film documentario di Wilma Labate 2022, Quei due – Edda e Galeazzo Ciano, in prima visione su Raitre alle 21.20! Questo emozionante film combina materiali dell’Archivio Luce e ricostruzioni con attori per raccontare la storia appassionata di Galeazzo Ciano (Simone Liberati) e Edda Mussolini (Silvia D’amico), la figlia di Benito. Ciano fu tragicamente fucilato nel 1944 per il suo audace piano di rovesciare il Duce. Non perdetevi questa avvincente storia!

Non perdetevi l’elettrizzante rappresentazione de Le Corsaire su Rai 5 alle 21.15! Questo spettacolare spettacolo è stato messo in scena nel 2018 al Teatro alla Scala con le coreografie della celebre Anne-Marie Holmes, dopo quelle iconiche di Marius Petipa e Konstantin Sergeyev. Il cast è davvero notevole, con Nicoletta Manni (Medora) e Timodej Andrijashenko (Conrad) tra i tanti. Venite a vivere una serata di danza indimenticabile!

Non perdete l’emozionante puntata di stasera di Quarto grado su Rete 4, condotta da Gianluigi Nuzzi! Con lui Matteo Macuglia, l’appassionato giornalista d’inchiesta autore dell’avvincente libro “Il male dentro”, incentrato sulla tragica morte dei coniugi Neumair e sulla condanna all’ergastolo del figlio Benno. Macuglia è stato il primo a occuparsi del caso.

Non perdetevi l’elettrizzante finale di Fosca Innocenti 2 stasera alle 21.20 su Canale 5! Il titolo di questo episodio al cardiopalma è “Il re dei profumi”. Il rapporto tra Fosca (Vanessa Incontrada) e Cosimo è più forte che mai, ma un colpo devastante minaccia di rovinare la loro gioia: La Po ha trovato un acquirente per il casale. Fosca è anche determinata a scoprire la verità dietro la morte di un esperto di profumi, ucciso durante un concorso, e sembra che il padre adottivo possa nascondere qualcosa. Sintonizzatevi ora per scoprire cosa succederà!

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per Propaganda Live! Se siete stanchi dei talk show rumorosi e ansiogeni, Diego Bianchi ha la soluzione perfetta per voi: un programma che informa senza rinunciare alla leggerezza e all’arguzia.

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per il penultimo episodio dell’ottava stagione del reality Cucine da incubo Italia! Antonino Cannavacciuolo si reca a Roseto Capo Spulico (Cosenza) per incontrare Ciro, un cinquantenne appassionato di calcio e musica che gestisce il ristorante “Da Mario”, fondato dal padre. Non perdetevi questa emozionante puntata!

Non perdetevi l’imperdibile varietà I migliori fratelli di Crozza il 9 novembre alle 21.25! Rivedete i momenti più belli dello show di Maurizio Crozza con le sue amate imitazioni di Vittorio Feltri, Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Roberto Saviano e Flavio Briatore. Sarà sicuramente una serata indimenticabile!

Preparatevi a una serata emozionante su Real Time: Cake Star – Pasticcerie in sfida arriva a Reggio Calabria alle 21.20! Le migliori pasticcerie locali si contenderanno il titolo di più dolce d’Italia e, al termine della gara, Damiano Carrara e Tommaso Foglia incoroneranno il migliore della città. Non perdete l’emozione!

Preparatevi a una serata ricca di azione su Rai 4 alle 21.20 con il capolavoro del 2018 di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerard Butler! Una banda di audaci rapinatori sta progettando il colpo del secolo, con un piano così meticolosamente realizzato da non crederci. Ma dovranno vedersela con la squadra anticrimine di Big Nick O’Brien se vogliono riuscirci!

Non perdete l’occasione di vedere il film drammatico Il castello di vetro (2018) di Destin Daniel Cretton, con Brie Larson, su Rai Movie alle 21.10! Questa ispirante storia vera della giornalista Jeannette Walls vi commuoverà sicuramente perché scopre la forza di costruirsi una vita di successo, nonostante l’influenza della natura selvaggia del padre, seguendo le proprie regole.

Sintonizzatevi su Italia 1 questa sera alle 21.20 per vedere l’emozionante film d’azione del 2014 I mercenari 3, con Sylvester Stallone e Jason Statham. Quando Caesar (Terry Crews) subisce un grave infortunio, Ross (Sylvester Stallone) è determinato a portare a termine la missione e arruola alcuni giovani più esperti di tecnologia. Ma Christmas (Jason Statham), Mouse (Arnold Schwarzenegger) e gli altri non ci stanno!

Alle 9 su Iris va in onda il thriller del 2002 Debito di sangue di Clint Eastwood, con Eastwood e Anjelica Huston. Il detective Terry McCaleb è vivo e vegeto grazie al trapianto di cuore che ha ricevuto, ma quando scopre che il donatore è stato ucciso da un serial killer, è spinto a indagare.

La 5, alle 21.10, sarà la volta della commedia commovente del 2008 Certainly, Maybe, con Ryan Reynolds e Abigail Breslin! Will Hayes, un padre sull’orlo del divorzio, riflette sulla sua vita e scopre che potrebbe non essere troppo tardi per ricominciare. Non perdetevi questa storia edificante di speranza e di seconde possibilità!

Non perdete l’opportunità di vedere l’incredibile Stefano Accorsi nel suo film “Call My Agent – Italy” su Sky Cinema Uno alle 21.15! Non solo è il protagonista del film, ma interpreta anche il personaggio di Stefano negli ultimi due episodi. Come fa a fare tutto questo senza impazzire? Il suo agente Gabriele, invece, rischia di avere un crollo. E non è tutto: segue il film “Corrado”. Da non perdere!

Preparatevi a un’esperienza cinematografica indimenticabile! L’epico film di guerra di Steven Spielberg del 1998, Salvate il soldato Ryan, con Tom Hanks, sarà trasmesso su Sky Cinema Due alle 21.15. Seguite il capitano John Miller mentre viene inviato in missione per localizzare il paracadutista James F. Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli, subito dopo lo sbarco alleato in Normandia. Non perdetevi questa storia incredibile!

Preparatevi a ridere di gusto alle 21.00 su Sky Cinema Family con la commedia del 2019 di Francesco Ghiaccio, Dolcissime! Interpretato da Giulia Barbuto, Valeria Solarino e Chiara, Letizia e Mary, il film segue tre amiche che sono state oggetto di scherno da parte dei compagni di classe a causa dei loro chili di troppo. Ma finalmente avranno la possibilità di dimostrare a tutti di che pasta sono fatte! Non perdetelo!

Preparatevi a una serata elettrizzante con il film drammatico del 2007 American Gangster di Ridley Scott, con Russell Crowe e Denzel Washington, in prima visione su Sky Cinema Action alle 21.00! Seguite l’avvincente storia di Frank Lucas, uno spacciatore che contrabbanda eroina dalla Thailandia durante la guerra del Vietnam, e del detective Richie Roberts che cerca di consegnarlo alla giustizia.