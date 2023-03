Programmi Tv Stasera oggi 30 marzo 2023: Film live da no perdere

Sintonizzatevi su Raiuno stasera giovedì 30 marzo 2023 per seguire la partita di calcio Italia-Inghilterra. Non perdetevi l’interessante dibattito di attualità su Rete 4 con Dritto e rovescio, condotto dal celebre Paolo Del Debbio. Inoltre, La7 trasmetterà l’informativo Piazza Pulita, presentato dallo stimato Corrado Formigli.

Infine, Splendida cornice su Raitre, con l’esilarante Geppi Cucciari, sarà sicuramente un appuntamento da non perdere! Non perdetevi questa straordinaria carrellata di spettacoli!

Non perdetevi l’imperdibile appuntamento televisivo di stasera, giovedì 30 marzo 2023, sulla Rai!

Sintonizzatevi su Raiuno alle 21.30 per la prima di Un passo dal cielo 7! L’episodio di stasera, “L’uomo orso”, segue Manuela Nappi (Giusy Buscemi) che torna a San Candido per indagare sulla morte dell’amica Roberta. Si ritrova subito al centro di un caso con il fratello. Non perdetevi questo emozionante episodio!

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per l’imperdibile talk show Splendida cornice! Condotta dalla sempre irriverente Geppi Cucciari del Centro di Produzione Rai di Milano, questa decima puntata si preannuncia indimenticabile. Con lei l’amatissima band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri (storico bassista dei Lunapop), il noto divulgatore Roberto Mercadini e lo stimato Andrea Maggi, docente de “Il Collegio”.

Non mancate!Non perdete l’occasione di assistere all’inaugurazione della stagione 2021-22 del Teatro alla Scala di Milano, Macbeth, su Rai 5 alle 21.15. Questo spettacolo spettacolare, diretto da Davide Livermore, vanta un cast straordinario, tra cui Luca Salsi, Ildar Abdrazakov e Anna Netrebko. Il Maestro Riccardo Chailly dirigerà questo spettacolo: non mancate di sintonizzarvi per vivere un’esperienza indimenticabile!

Non perdetevi l’incredibile programmazione offerta da Mediaset, La7, Tv8, Nove e Real Time! Con così tante opzioni, troverete sicuramente qualcosa che vi interessa.

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per Straight and Backwards con Paolo Del Debbio. Dal 2019, Paolo si dedica a informare i telespettatori sugli eventi più avvincenti e sui loro effetti sulla vita quotidiana. Con determinazione e sicurezza, ha fornito una piattaforma per chi cerca la conoscenza.

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per seguire Piazza Pulita con Corrado Formigli. Il giornalista parlerà delle ultime novità della politica italiana, in particolare della forte opposizione al governo di Giorgia Meloni. Non perdetevi questa importante conversazione: sarà sicuramente un dibattito coinvolgente!

Sintonizzatevi su Tv8 alle 21.30 per seguire il reality show Bruno Barbieri – 4 Hotel, che vede in gara quattro alberghi della Costa degli Dei in Calabria. Palazzo Mottola e Il Borghetto di Tropea, l’Hotel Porta Pirgos di Parghelia e l’Hotel Residence Santa Chiara di Capo Vaticano si contendono il titolo. Non perdetevi questa entusiasmante competizione!

Non perdetevi la puntata di stasera di Faking it: Bugie o verità? condotta da Pino Rinaldi alle 21.25. Si parlerà del misterioso omicidio di Giulia Ballestri, trovata morta in una villa abbandonata di proprietà della famiglia del marito a Ravenna. Sintonizzatevi e scoprite la verità!

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.20 per assistere all’avvincente docu-reality Vite al limite. Latonya ha avuto un’educazione difficile, con il cibo come unica fonte di conforto. Nonostante i suoi sforzi per aderire alla dieta del Dr. Now, non è riuscita a seguire il rigido regime, aumentando di peso e non potendo sottoporsi alla chirurgia bariatrica.

Non perdetevi i fantastici film di stasera, giovedì 30 marzo 2023!

Sintonizzatevi su Raidue alle 21.20 per vedere il film drammatico del 2013, Captain Phillips, con Tom Hanks e Barkhad Abdi. Il film segue la storia del capitano Richard Phillips che salpa per Mombasa con un carico di attrezzature agricole per i meno fortunati. Purtroppo il suo viaggio viene interrotto dai pirati somali e, per proteggere il suo equipaggio, Phillips si offre come ostaggio. Non perdetevi questa emozionante storia di coraggio ed eroismo!

Non perdete l’occasione di vedere il film fantasy del 2005 di Jon Favreau, Zathura – Un’avventura spaziale, con Josh Hutcherson e Jonah Bobo, alle 21.10 su Rai Movie! Seguite Danny e Walter mentre intraprendono un emozionante viaggio intergalattico, incontrando alieni e robot lungo il percorso, tutto grazie all’antico gioco da tavolo Zathura.

Non perdete il film commedia del 2020 Un figlio di nome Erasmus, con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, in onda su Canale 5 alle 21.20! Dopo due decenni, Ascanio (Luca Bizzarri) e tre suoi amici scoprono che la donna con cui hanno avuto un incontro romantico è morta. Arrivati in Portogallo, scoprono con sconcerto che la defunta aveva un figlio di vent’anni – e la domanda è: chi di loro è il padre? Sintonizzatevi per scoprirlo!

Non perdete l’occasione di vedere il film fantasy di Joss Whedon del 2011 The Avengers, con Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, su Italia 1 alle 21.20! Loki (Tom Hiddleston), principe di Asgard, sta cercando di conquistare il mondo con il Tesseract, una potente gemma di Odino. Tuttavia, Capitan America, Iron Man (Robert Downey Jr), Thor e altri supereroi sono pronti a fare tutto il necessario per proteggere la Terra. Non perdete l’occasione di vedere questi eroi in azione!

Non perdete l’occasione di vedere il film commedia del 1984 di Carlo Verdone, I due carabinieri, alle 21.00 su Cine34! Interpretato da Enrico Montesano, Carlo Verdone, Massimo Boldi e Paola Onofri, il film segue Glauco e Marino mentre si arruolano nei Carabinieri e diventano subito amici. Tuttavia, sorgono complicazioni quando entrambi si innamorano della stessa donna, Rita, che sembra avere una preferenza per Glauco. Non perdete l’occasione di vedere questo divertentissimo film!

Non perdetevi l’incredibile programmazione di stasera su Sky giovedì 30 marzo 2023!

Non perdetevi il film d’azione del 2017 XXX – Il ritorno di Xander Cage di D.J. Caruso, con Vin Diesel, in prima visione stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15! Xander Cage, creduto morto, è tornato ed è stato reclutato dalla CIA per catturare Xiang e recuperare una potente arma. Sarà sicuramente una missione emozionante, quindi non perdetela!

Non perdete il film drammatico Il signore delle formiche (2022) di Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio, su Sky Cinema Due alle 21.15! Questa storia vera segue il viaggio dell’intellettuale Aldo Braibanti nell’Italia conformista degli anni ’60, dove viene condannato per omosessualità e rifiutato dal suo stesso partito. Non perdetevi questa storia incredibile!

Non perdetevi L’ultima legione, il film d’avventura del 2007 con Colin Firth e Ben Kingsley, in onda su Sky Cinema Action alle 21. Questo avvincente racconto ci riporta al 476 d.C., quando Roma è in mano ai Goti e l’ultimo erede di Cesare viene fatto prigioniero. Unisciti ai lealisti dell’impero, guidati da Aurelio, per salvarlo.

Non perdetevi il film thriller del 2014 Monster Hunt, con Kevin Durand e Lukas Haas, su Sky Cinema Suspense alle 21. Lo sceriffo Shields e il vicesceriffo Saunders sono alle prese con il caso dei taglialegna scomparsi a Maiden Woods, mentre si verificano altri eventi sempre più bizzarri. Non perdetevi questo film emozionante!