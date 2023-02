Programmi Tv Stasera oggi 4 febbraio 2023: Film live da non perdere

Sintonizzatevi stasera su Raiuno per il gran finale dell’amatissimo varietà Tali e quali con Carlo Conti! Su Canale 5 va in onda il people show C’è posta per te con Maria De Filippi. Da non perdere su Raitre il documentario di Corrado Augias, Città segrete! Infine, Rete 4 propone la classica commedia Non c’è due senza quattro con Terence Hill e Bud Spencer. Da non perdere sabato 4 febbraio 2023!

Sintonizzatevi su Raiuno questa sera alle 21.25 per l’emozionante finale del varietà Tali e quali! Carlo Conti incoronerà il campione della terza edizione del concorso musicale per imitatori non professionisti. Si sfideranno i primi due classificati delle quattro puntate precedenti e i migliori due della scorsa edizione, tra cui il sorprendente Daniele Quartapelle che si trasformerà in Renato Zero! Non perdetevi questa emozionante conclusione!

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.45 per vivere lo straordinario programma documentario Città Segrete! Condotto dall’incredibile Corrado Augias, non potrete perdervi la puntata ambientata a Berlino. Dalle storie ispiratrici di Magda Goebbels e Marlene Dietrich all’epocale caduta del Muro, unitevi a noi in un viaggio appassionato alla scoperta dei luoghi, degli eventi storici, artistici e culturali di questa straordinaria città!

Non perdete l’occasione di vivere uno sguardo accattivante sulla vita e sull’arte di Romolo Valli (1925-1980), uno dei più grandi attori italiani della seconda metà del XX secolo! Su Rai 5, alle 21.15, il documentario In scena di Francesco D’Arma e Monica Ghezzi vi trasporterà nell’incredibile viaggio delle interpretazioni di Valli, tragiche e comiche, umoristiche e taglienti, che hanno conquistato il cuore di pubblico e critica.

Sintonizzatevi su Canale 5 alle 21.20 per l’imperdibile C’è posta per te, condotto dalla straordinaria Maria De Filippi! In questo programma del sabato sera, i telespettatori vengono coinvolti in una girandola di emozioni, da storie strazianti a gioiosi ricongiungimenti di amori perduti. Non perdetevi gli incredibili momenti che questi anziani portano in scena!

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per seguire l’emozionante reality show 4 Ristoranti, con Alessandro Borghese alla ricerca del ristorante più raffinato tra le colline di Asti. Il primo premio? I migliori Ravioli del Plin! Non perdetevi la gara tra La Signora in Rosso, Premiata Osteria dei Fiori, Le Tere Ruse ed Enoteca Gastronomica Civico 15 per aggiudicarsi il titolo finale!

Il 9 novembre, alle 21.25, rivisitiamo il potente documentario Bombs on Auschwitz per celebrare la Giornata della Memoria del 27 gennaio. Questo straordinario film racconta la storia miracolosa di due prigionieri ebrei che riuscirono a fuggire da Auschwitz nell’aprile del 1944, diventando i primi a rivelare le atrocità dell’Olocausto.

Sintonizzatevi su Real Time stasera alle 21.40 per assistere all’emozionante reality show Dr. Pimple Popper: Dr. Crush “Nuovi protocolli”. La dottoressa Emma Lee è entusiasta di riaprire il suo studio, ora che sono stati stabiliti nuovi protocolli di sicurezza per il Covid. Una delle sue pazienti, Monica, ha un’enorme voglia sul viso. Non perdetevi questo incredibile episodio!

Preparatevi a una serata di risate e divertimento su Rai Movie alle 21.10 con il film commedia del 2018 Il vegetale, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti! Fabio, neolaureato milanese, intraprende un viaggio emozionante verso un piccolo paese del Lazio, dove accetta con entusiasmo uno stage. Ma non sa che lo aspetta un viaggio selvaggio pieno di duro lavoro, raccogliendo pomodori e facendo altri lavori da manovale!

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.25 per vedere il classico film comico del 1984 di E.B. Clucher Non c’è due senza quattro, con Terence Hill e Bud Spencer! Ambientato a Rio de Janeiro, in Brasile, il film segue i cugini Coimbra, Sebastiano (Terence Hill) e Antonio (Bud Spencer), mentre si preparano a firmare un lucroso contratto da un miliardo di dollari. Ma questi due astuti uomini d’affari sanno che i loro concorrenti non si fermeranno davanti a nulla per fermarli, così escogitano un piano ingegnoso per far sì che due imitatori prendano il loro posto e li proteggano dal pericolo! Non perdetevi questo incredibile film!

Preparatevi a un’avventura epica su Italia 1 alle 21.20! Il film fantasy di Joe Cornish del 2019, The Boy Who Would Be King, sarà sicuramente un viaggio incredibile. Con Louis Ashbourne Serkis e Dean Chaumoo, il film segue il giovane Alex (Louis Ashbourne Serkis) che scopre la leggendaria spada Excalibur e intraprende un viaggio emozionante per salvare il mondo dalla malvagia Morgana. Non perdetevi questo appassionato e potente racconto di eroismo!

Non perdetevi il capolavoro di Tony Scott del 1995, ricco di azione, Allarme rosso, con Denzel Washington, in onda su La7 alle 21.15! Seguite la storia di un sottomarino americano che riceve l’ordine di colpire una base sovietica, per poi essere contrastato dal capitano e dal suo vice, Ron Hunter. Attaccheranno o no? Sintonizzatevi per scoprirlo!

Sintonizzatevi su 20 Mediaset alle 21.05 per un viaggio indimenticabile con Jackie Chan nel film del 2012 ricco di azione, Chinese Zodiac! Seguite l’audace mercenario asiatico mentre intraprende un’emozionante missione per recuperare le dodici teste di statue, ognuna delle quali rappresenta uno degli animali dello zodiaco cinese. Non perdetevi questa incredibile avventura!

Alle 9 su Iris, il film drammatico del 2007 Darkness in the Soul di Neil Jordan, con Jodie Foster, è ambientato a New York. In un tragico evento, Erica viene gravemente ferita mentre il suo compagno le viene tristemente portato via. Alimentata da un’appassionata sete di vendetta, Erica imbraccia una pistola e decide di prendere in mano la situazione, decisa a ripulire la città.

Preparatevi a una serata epica di azione e avventura su Sky Cinema Uno alle 21.15 con l’emozionante film del 2013 di Roland Emmerich Sotto assedio – White House Down, con J. Foxx e C. Tatum. I paramilitari assaltano la Casa Bianca e prendono in ostaggio il Presidente Sawyer, ma non hanno fatto i conti con l’agente di polizia John Cal e sua figlia, decisi a dare battaglia! Non perdetevi questo film ricco di azione!

Preparatevi a un’esperienza indimenticabile! Su Sky Cinema Due, alle 21.15, da non perdere il film documentario del 2022, Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, con il grande regista romano Sergio Leone, scomparso nel 1989. La sua famiglia, i suoi colleghi e i suoi amici condivideranno la sua visione unica del cinema, che ancora oggi è fonte di ispirazione. Non perdete questa incredibile opportunità di conoscere meglio la vita e la carriera del leggendario Sergio Leone!

Preparatevi a ridere a crepapelle alle 21.00 su Sky Cinema Family con il film commedia del 2018 Peter Rabbit di Will Gluck! Unitevi al dispettoso Peter Rabbit e alle sue sorelle mentre tentano di rubare furtivamente le verdure dall’orto del burbero signor McGregor. Ma quando quest’ultimo muore, i conigli pensano di avere la possibilità di mettere finalmente le mani sul suo prezioso giardino!

Assistete all’elettrizzante ritorno del principe vichingo Amleth su Sky Cinema Action alle 21.00! The Northman, film d’azione di Robert Eggers del 2022, con A. Skarsgard, segue la storia di un uomo che ha passato gli ultimi 20 anni ad affinare le sue abilità di guerriero per vendicare il brutale assassinio del padre per mano del suo stesso fratello. Non perdete l’opportunità di unirvi ad Amleth nel suo emozionante viaggio di vendetta!

Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense, The Jackal – Nightcrawler vi aspetta un’esperienza da brivido! Questo film drammatico di Dan Gilroy del 2014 vede Jake Gyllenhaal nei panni di Lou, che scopre di poter guadagnare catturando filmati raccapriccianti per le reti televisive. Con l’aiuto di Nina e Rick, diventa rapidamente un esperto nel suo mestiere, ma la sua ambizione non conosce limiti!